Is verse groente gezonder dan groente uit pot of diepvries?

Volgens Matthijs Dekker, levensmiddelentechnoloog aan Wageningen Universiteit, hangt de voedingswaarde van groenten vooral af van hoe lang geleden ze zijn geoogst en hoe je ze bereidt.



Om dit beter te begrijpen moeten we eerst kijken naar wat een broccoli of een sperzieboon zo gezond maakt. Allereerst bevatten groenten veel water en daardoor minder calorieën dan bijvoorbeeld aardappels of pasta, terwijl ze je wel een verzadigd gevoel geven. In groenten zitten ook allerlei belangrijke voedingsstoffen zoals vitamines, mineralen, vezels en andere gezonde stofjes met exotische namen als flavonoïden of glucosinolaten. Na de oogst nemen de gehaltes van veel van die gezonde stoffen af.