Janny van der Heijden proeft ‘duizend jaar oud ei’: ‘Niet echt wat je noemt heel lekker’

Om te ervaren wat dan echt Chinees eten is, krijgt Van der Heijden een eendenei dat in de grond is gestopt en is gefermenteerd. ,,Het heeft een donkere kleur en een sterke geur”, legt de eigenaar uit. ,,Ik vind het best eng.” Als ze ondanks haar vrees een minuscuul hapje heeft genomen, is het oordeel van haar gezicht af te lezen. ,,Dit is niet iets waarvan ik zeg 'heel lekker’", zegt ze.



Delicatessen voor de één kunnen voor een ander vies zijn, realiseert ze zich. ,,Veel mensen knappen af op de textuur", is het antwoord van Yokav Pat. Het is ook opvoeding: niet alleen proeven met je tong en je neus maar ook met je lippen en je tanden.” Dat betekent voor Chinezen dat de manier waarop kippentenen langs je tong glijden of met je tanden het vlees van de botten aftrekken als ‘lekker’ kan worden ervaren. ,,Ik ben blij dat er thee aan komt. Mijn smaakpapillen zijn lamgelegd.”



