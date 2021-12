Japanse klanten McDonald’s krijgen tijdelijk minder friet

Koken & Eten Waarom er op flessen drank niet op het etiket staat wat erin in zit

Tijdens de feestdagen vloeit de alcohol vaak rijkelijk. Maar wat zit er eigenlijk in zo’n likeurtje, een glaasje wijn of bubbels? Op de fles vind je vaak een mooi verhaal over de herkomst en smaak. Maar wat de ingrediënten en voedingswaarden betreft, tasten consumenten meestal in het duister. De Consumentenbond pleit voor een verplichte etikettering op alcohol.

