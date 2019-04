Jeremiah tovert zijn papperige lichaam in vijf maanden tijd om met ketodieet en veel sporten

Een stevige wandeltocht in de bergen met zijn gezin, meer had Jeremiah Peterson (40) niet nodig om te beseffen dat hij iets aan zijn conditie moest doen. Hij pakte het rigoureus aan; met een streng keto-dieet en veel sporten is hij nu compleet afgetraind.

Op het dieptepunt woog Jeremiah Peterson uit de Amerikaanse staat Montana 127 kilogram. Na vijf maanden was Peterson al 37 kilo verloren, en nu ziet hij er nóg afgetrainder uit. ,,In 2017 bekeek ik mezelf in de spiegel. Ik houd van mijn familie, maar tegelijk draag ik ook een grote verantwoordelijkheid voor hen. Op dat moment naderde ik de kaap van 40 jaar. Er moest iets drastisch veranderen in mijn leven, dat was duidelijk.’’



Hij wilde in vorm raken omdat hij op het werk energie tekortkwam. ,,Die productiviteit was ook in het belang van mijn gezin. Een goede vader zijn geeft enorm veel voldoening. Mijn vrouw en kinderen zullen altijd de hoeksteen zijn van mijn bestaan. Als je iets wil bereiken in het leven, moet je een goede motivatiebron hebben. Anders geef je het gewoon heel snel op. Wat er ook gebeurde, ik moest slagen. Mijn familie rekende op mij.’’

Trainingsstudio

Niet onbelangrijk: Peterson wás vroeger een sportief kereltje. Voor hem is het dus makkelijker om zijn conditie te herwinnen dan voor iemand die helemaal vanaf nul moet beginnen. ,,Ik zat altijd buiten forten te bouwen of oorlogje te spelen. Op school werd ik gepest, maar ik besloot er zelf iets aan te doen. Ik sportte om sterker te worden en zelfvertrouwen te krijgen. Ik zou niet meer over me heen laten lopen.’’



Peterson ging op het sportieve pad verder en opende een kleine trainingsstudio in Scottsdale (Arizona). Daar zou hij zijn toekomstige vrouw, een yoga-instructrice, leren kennen.

Biertjes

De twee besloten samen een antiekwinkel te openen in Montana, waardoor zijn passie voor de fitness naar de achtergrond verdween. ,,Elke avond dronk ik wel enkele biertjes, de kilo’s vlogen eraan. Met mijn kinderen de bergen intrekken gebeurde minder en minder.’’



Tot Peterson twee jaar geleden dus het licht zag. ,,Ik was buiten adem, kreeg steken in de borst en kon hen niet meer volgen. Ik dacht diep na over mijn leven en wat ik er nog van wilde maken.’’

Keto-dieet

Een totale metamorfose drong zich op. Peterson dronk geen druppel alcohol meer en stortte zich op het keto-dieet, een voedingshype waarbij 60 procent van de calorie-inname uit vetten gehaald wordt. Eiwitten en koolhydraten volgen met respectievelijk 30 procent en 10 procent. Concreet betekent dit: geen brood, geen aardappelen, geen pasta, geen pizza, geen suiker en weinig fruit. Biefstuk, hamburgers en mayonaise mogen gek genoeg wel.



Het idee erachter? Door geen koolhydraten meer te eten, zou je lichaam ketonen gaan aanmaken. Dit zorgt ervoor dat je lichaam in ketose raakt, wat betekent dat je overschakelt op vetverbranding. Normaal gesproken ‘kiest’ je lichaam er eerst voor om koolhydraten/glucose om te zetten in energie. Maar als je hiervan geen voorraad meer in je lichaam hebt, moet het overgaan op vetverbranding.

Waarschuwing

Sterren als Halle Berry, Gwyneth Paltrow en Mick Jagger zijn er inmiddels aan verknocht, maar diëtisten waarschuwen voor de gevaren. ,,Het klopt dat je lichaam inderdaad vet zal omzetten in ketonen om zo energie voor onze hersenen te genereren. Maar ze vergeten er wel bij te vertellen dat dat gaat om de vetten uit je voeding’’, stelt de Vlaamse diëtist Tanja Callewaert. En dus niet dat vervelende zwembandje rond je heupen. ,,Tenzij je natuurlijk echt minder calorieën gaat eten. Pas wanneer alle vetten uit je voeding zijn opgebrand, zal je lichaam aan de reserves beginnen.’’



,,Bovendien zijn er ook geen onderzoeken over wat zo’n dieet op lange termijn kan veroorzaken. Ten eerste omdat niemand zo’n streng voedingspatroon kan volhouden. Ten tweede omdat het gewoon té extreem is om dit uit te testen.’’



Tegen het AD zei Astrid Postma-Smeets, voedings- en gezondheidsexpert van het Voedingscentrum al eerder dat je niet te veel moet verwachten van het keto-dieet. ,,Er zijn geen wonderdiëten. En van alle diëten val je in het begin af. Maar omdat het zo moeilijk is vol te houden, val je terug naar je oude gewicht als je ermee stopt.’’

Gewichtheffen

Peterson zal die technische uitleg worst wezen. Hij voelde het heilzame effect naar eigen zeggen meteen. ,,Na mijn eten heb ik geen opgeblazen gevoel meer en in de fitness voel ik me herboren.’’



Dat sportieve aspect valt natuurlijk ook niet te onderschatten. ,,Met mijn hond ga ik in de bergen wandelen. Zowel ’s ochtends als ’s avonds, 45 minuten aan een stuk. Elke dag opnieuw, ik sla nooit over. En tijdens mijn lunchpauzes zit ik een uur lang gewichten te heffen in de fitness. Ik verloor gewicht door dingen te doen waar ik van houd.’’

Instant plezier

Heel wat mensen stellen zich de vraag of zo’n transformatie echt wel mogelijk is in vijf maanden tijd. Zijn er bijvoorbeeld geen anabole steroïden mee gemoeid? En waarom is er geen greintje huidoverschot te zien?



Peterson lacht om die opmerkingen. ,,Het geheim is doorzettingsvermogen. We zeggen constant ja tegen de dingen die ons instantplezier verschaffen. We leven maar één keer, dat is tegenwoordig de mentaliteit. Natuurlijk smaken die koekjes op je bureau. Een ijskoud biertje na een dag hard werken? Heerlijk! Maar zo haal je natuurlijk nooit je einddoel. De enige manier om je droom te verwezenlijken, is nu van de bank te komen en er hard voor gaan.’’