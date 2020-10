Joke tovert met linzen: ‘Ik ben een soort professor Barabas’

Vraag Joke Boon naar haar favoriete of meest verrassende recept uit haar nieuwe kookboek en ze noemt er niet één, maar meteen tien. Linzencrackers, want die zijn makkelijk om op voorraad te hebben. Ontbijtcake met chocolade, want die kun je zo makkelijk invriezen en snel ontdooien voor je ontbijt. Soepen natuurlijk, zoals die ene met zwarte knoflook en courgette. Erg lekker, aldus Boon. En dan is ze nog niet eens beland bij de spreads en patés die ze met linzen maakt. ,,Oeh, vergeet ik bijna de pikante linzenpatésalade, dat is een vegetarische versie van kipsatésalade. En dahl met kokos uit Kerala: dat is de lekkerste dahl die ik ooit heb gegeten.”

Waarom dit boek?

,,Het boek is een logisch vervolg op mijn boek Bonen! Met dat boek ging ik het hele land door. Ik merkte dat veel mensen niet zo van bonen houden, vanwege een zweem van armoede die eromheen zou hangen. Mensen denken ook meteen aan gasvorming. Linzen hebben die nadelen niet. Ik had nog zoveel inspiratie! Linzen zijn geweldig. Zo veelzijdig. Verder dan linzensoep of salade komen mensen niet, dus ik dacht: laat ik die linzen eens in het zonnetje zetten.”

Bent u nu expert?

,,Ik ging op onderzoek uit, want ik wilde weleens weten: waarom groeien ze niet in Nederland? In oude kranten zag ik dat in 1870 melding werd gemaakt van het telen van linzen in de provincie Utrecht en Gelderland. Het was bedoeld als veevoeder voor paarden. Ik benaderde boer Henk Zuidema en heb met hem uitgevogeld of het kan, linzen telen in Nederland. Het bleek heel lastig. We hebben vier soorten geprobeerd in de kas, maar het lukte niet. Op het land kwam het wel tot een oogst. Maar Henk zag dat er sprake was van ongelijke rijping: aan de planten zaten tegelijkertijd ingedroogde peultjes als bloemetjes. Dat maakt het oogsten heel lastig. Bovendien heb je heel veel land nodig. En het liefst arme grond, terwijl we hier sappige, rijke kleigrond hebben.”

Hoe is het imago van linzen? Volgens mij hangt er niet meer zo de geur van geitenwollensokken omheen.

,,Ze kwamen tot de jaren 60 niet vaak voor in de Nederlandse keuken. We gebruikten bruine linzen weleens in soep, maar de hippies die naar India gingen, kwamen daar in aanraking met heerlijke vegetarische gerechten die linzen als basis hadden. Helaas hadden ze vaak niet de kennis en kunde over kruiden en specerijen. Dat werd dus een smakeloze toestand. Aan mij om ze weer een beetje leuk en verrassend te maken.”

En, wat kun je met linzen?

,,Linzen zijn verrassend veelzijdig: je kunt ze frituren, bakken en koken. Je kunt er meer mee dan je denkt. Ik heb er zelfs chocoladevla mee gemaakt en pudding met passievrucht. Vaak weet ik ook niet of het lukt. Ik ben een soort professor Barabas, die geleerde uit de strips van Suske en Wiske. Ik ben zelf heel verrast als het lukt.”

Wat is het verrassendste recept uit uw boek?

,,Ik denk de chocospread, die is heerlijk. Maar linzen kunnen wat mij betreft op elk moment van de dag. Ik bak er brood mee en wafels, ik maak pizzabodems: als ik naar een eiland moet dan neem ik linzen mee.”

Volledig scherm Romige knolselderijsoep met linzen. © Mitchell van Voorbergen U hebt zelf uw vermogen om te ruiken verloren op jonge leeftijd. Hoe doet u dat met proeven?

,,Ik ben altijd bezig met nieuwe recepten. De eerste proever is mijn man. Voor corona nodigden we een paar keer per week vrienden uit om te komen eten. Soms weten ze niet eens dat ze proefpersoon zijn! Mensen zeggen vanzelf wel wat ze ervan vinden en soms vraag ik het. Mijn man is ook eerlijk. Voor dit boek heb ik nauwelijks recepten geschrapt, behalve dan het Marokkaanse linzenijs. Er waren mensen die het ‘niet zo’ vonden. Maakte niet uit hoor, ik had toch veel meer recepten dan er in konden.”

En wat eet u zelf vanavond?

,,Voor mijn site recenseer ik kookboeken, dus vanavond maak ik aspergepannenkoeken met gochujang uit Flavour, het nieuwe kookboek van Yotam Ottolenghi. En garnalen-kokosballetjes uit Frances Kuijks nieuwe kookboek Bersama. Je werkt hard aan je boek dus is het leuk als mensen er aandacht aan besteden. Dat doe ik graag. Ik heb een heel weekmenu gemaakt om alle boeken die ik de laatste tijd heb ontvangen te bespreken. Want the proof is in the eating.”

Recepten van Joke Boon proberen? Hier vind je de recepten van haar romige knolselderijsoep met linzen en spicy linzenspread.

