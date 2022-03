Kaaskorst opeten of niet? Bij deze soorten kun je je gang gaan

GOUDEN POLLEPEL In dit restaurant eet je het sappigste draadjes­vlees ooit en komt de gastheer langs met de ‘bubbelkar’

De chef-kok van restaurant De Nieuwe Polderkeuken is opgegroeid in het polderlandschap rond Stolwijk. De kleuren van de Nederlandse vlag komen terug in het interieur. De bus met Japanse toeristen komt niet opdagen. Alles is onbedaarlijk lekker.

12 maart