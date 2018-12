Kerstdiner voor de prijs van een McKroket

Een briefje van 10 euro, dat is het enige dat sterrenchef Lars van Galen van Hotel ’t Lansink (1 Michelin ster) van ons krijgt. Daarvoor willen we terugzien: een viergangendiner voor 4 personen.



Om het nog moeilijker te maken: inclusief een fles wijn. Een compleet kerstdiner dus voor de prijs van een biertje in de stad - 2,50 euro pp... de kok is in eerste instantie sceptisch. „Dit wordt heel lastig, het lijkt me bijna niet te doen.” Maar na even nadenken komt hij er op terug: „We gaan het gewoon proberen. En het komt goed.”