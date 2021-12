Kerstdiner zonder stress: dessert ‘pure chocolade met liefde en passie’

Ramon Beuk hoort het vaak: kerst is leuk, behalve voor degene die kookt. Dat familielid staat vaak te lang in de keuken en mist de gezelligheid. Dat hoeft niet, weet Beuk. Hij vertelt hoe je dat doet: heerlijk koken én genieten. Vandaag: het nagerecht.

Stress met kerst omdat jij de kok bent, is ergens voor nodig, zegt Ramon Beuk. Met zijn laatste boek Wayooh helpt hij lezers koken: niet door losse recepten te geven, maar met een boek waarmee je leert plannen, organiseren en waarmee je jezelf een berg stress bespaart.

Het kerstmenu van Ramon Beuk heeft drie gangen: gemarineerde zalm met avocadocrème en komkommersalsa, een feestje van groenten met een perfecte entrecote en gepofte knoflookjus en vandaag is het dessert aan de beurt. Op donderdag 23 december geeft hij op deze site instructies hoe je de gerechten zo inplant, dat de kok er ook bij is aan tafel.

Volledig scherm Dessert van stressloos kerstdiner van Ramon Beuk. © Ramon Beuk

Pure chocolade met liefde en passie

Voor 4 personen

Ingrediënten

Suikerwater

100 g suiker

1 dl water



Chocotaartje

50 gram bloem

100 g pure chocolade (85%)

30 g boter

100 ml suikerwater

2 eieren

Mespuntje zout

Choco passie crème

50 g passie sap (3 diepvriesblokjes smelten en zeven)

50 g boter

0,5 dl melk

50 g pure chocolade (85%)

30 g suikerwater

Passie saus / dressing

50 g passie sap (3 diepvriesblokjes smelten en zeven)

30 g suikerwater

20 g zonnebloemolie

10 g limoensap

Zeste van limoen (de geraspte schil, alleen het gele gedeelte)

Volledig scherm Pure chocolade uit het kerstmenu van Ramon Beuk © Ramon Beuk

Overige

Vanilleijs

Chocoladerasp

16 frambozen

16 bramen

16 blauwe bessen

20 kleine blaadjes mint

Bereiding

Suikerwater

- Laat de suiker in het water oplossen door het samen aan de kook te brengen. Laat dit afkoelen.

Choco taartje

- Smelt de boter en de chocolade.

- Breng 1 dl suikerwater aan de kook. Klop de eieren in een kom luchtig met een garde.

- Voeg al kloppend het suikerwater bij de eieren en blijf kloppen tot het een luchtige massa wordt.

- Meng de gesmolten boter en chocolade door het eimengsel. Roer de bloem en het zout er doorheen.

- Schep het beslag in een diepvrieszak en laat het volledig afkoelen.

- Smeer 4 espressokopjes in met boter en bestrooi deze met bloem.

- Maak een spuitzakje van de diepvrieszak door er een puntje uit te snijden. Spuit het beslag in de kopjes.

Volledig scherm Ramon Beuk © Ramon Beuk

Choco-passiecrème

- Smelt het passiesap en wrijf dit met een lepel door een fijne zeef zodat de pitjes in de zeef achterblijven. Breng het passiesap, 30 g suikerwater en boter aan de kook.

- Neem de pan van het vuur en roer de chocolade door het warme vocht. Pureer de crème glad met de staafmixer.

- Doe de crème in een diepvrieszak en laat afkoelen. Bewaar de crème in de koelkast tot het moment van serveren.

Passie saus/ dressing

- Meng alle ingrediënten tot een dressing.

- Bewaar de dressing in een bakje of zakje in de koelkast tot morgen.

Eindbereiding

- Verwarm de oven tot 225 graden.

- Doe de taartjes 7 minuten in de oven.

- Maak de borden op zoals te zien op de foto’s.

In Wayooh deelt Ramon Beuk tips om koken makkelijker te maken. Een van zijn tips: gebruik je vriezer goed. ‘Invriezen is fantastisch’.

