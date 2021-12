Kerstmenu: oefen dit feestje alvast dit weekend, dat scheelt een berg stress

Koken & EtenRamon Beuk hoort het vaak: kerst is leuk, behalve voor degene die kookt. Dat familielid staat vaak te lang in de keuken en mist veel van de gezelligheid. Dat hoeft niet, weet Beuk. Hij vertelt de komende weken hoe je dat doet: heerlijk koken én genieten. Vandaag: het hoofdgerecht.

Stress met kerst omdat jij de kok bent? Nergens voor nodig, zegt Ramon Beuk. Met zijn laatste boek Wayooh helpt hij lezers koken: niet door losse recepten te geven, maar met een boek waarmee je leert plannen, organiseren en waarmee je jezelf een berg stress bespaart.

Deze methode van Beuk is perfect bruikbaar voor kerst. Als je zijn instructies en tips volgt, reduceer je de spanning - in de uren en dagen vooraf én als de gasten er zijn - tot een minimum. Afgelopen vrijdag deelde hij het voorgerecht met zalm en avocado. Oefen vooraf, adviseert Beuk met klem. ,,Dan ken je alle details al en weet je wat je te wachten staat.”

Gebruik oven voor het warm houden van gerechten

Vandaag is het hoofdgerecht aan de beurt. ,,Ook nu is het - net als bij het voorgerecht - handig om het recept al te oefenen en goed te bekijken hoe je je voorbereidt. Zo kun je de groentesappen de dag ervoor inkoken en je groenten alvast poffen”, zegt Beuk. ,,En het vlees kun je langzaam garen bij 65 graden in de oven.” Je kunt bij die lage temperatuur plastic folie gebruiken, maar aluminiumfolie kan ook. Voor het vlees geldt dat het dan mooi rosé wordt. ,,Dan hoef je het alleen nog om en om te bakken.”



Een van de handigheidjes die veel thuiskoks niet kennen: het warm maken en houden van gerechten in je oven op een lage temperatuur. ,,Als je je oven op 85 graden Celsius zet, dan houd je je groenten en vlees goed warm zonder dat ze te ver doorgaren of aanbranden. Dat is een fantastische temperatuur, maar veel mensen gebruiken hem niet. In restaurants gebruiken ze voor het warm houden warmtelampen, ideaal. Die wil ik graag in mijn volgende keuken.” Oudere ovens beginnen pas bij 100 graden, maar bij de meeste moderne (inbouw)ovens kun je al vanaf 45 graden verwarmen.

Als je op de avond zelf de borden gaat opmaken, dan kun je de borden ook in de oven zetten. De puree alvast op het bord, de groenten erbij en dan intussen het vlees snijden, terwijl de rest niet afkoelt. ,,Dat lukt wel met vier borden, voor een groter gezelschap zou je meer ruimte nodig hebben, of meer ovens”, grapt Beuk. Dat werkt volgens hem superfijn.

Een feestje van groenten met een perfecte entrecote en gepofte knoflookjus voor 4 personen

Ingrediënten

2 stuks entrecote (400 g)

12 kleine aardappelen

400 g winterpeen

100 g bimi

12 mini-asperges

20 stuks sugarsnaps

20 spruiten

2 stoofperen

Voor de saus:

1 bol knoflook

½ dl rum/cognac

2 dl Runderfond

50 g Boter



Overige ingrediënten:

1 liter Rode bietensap (fles)

1 liter Wortelsap (fles)

100 g boter

50 g suiker

Sap van ½ citroen

½ uitje gesnipperd

8 grote Amsterdamse uien (in partjes snijden)

Volledig scherm De groentensappen inkoken. © Ramon Beuk

Voorbereiding (een dag van tevoren)

Groenten poffen:

- Plaats de aardappel, peen en de bol knoflook ongesneden en ongeschild op een ovenschaal. Dek het af met aluminiumfolie en laat het 1,5 uur garen in de oven op 180 graden.

- Haal de groenten uit de oven en laat ze afkoelen. Plaats de groenten afgedekt met plasticfolie in de koelkast tot we er de volgende dag verdere bereidingen mee gaan doen.

Sappen inkoken:

- Doe de rode-bietensap in een ruime pan en laat deze op hoog vuur tot 1/3 inkoken.

- Doe hetzelfde in een andere pan met het wortelsap.

- Bewaar de ingekookte sappen tot de volgende dag.

Volledig scherm Puree van wortelen. © Ramon Beuk

Bereiding (op de dag zelf)

Saus:

- Haal de afgekoelde gare knoflook uit de bol en doe deze samen met de overige ingrediënten voor de saus in een pannetje. Breng het aan de kook en laat het vocht op hoog vuur tot de helft inkoken. Pureer de saus met de staafmixer en maak op smaak met wat zout en peper.

Entrecote:

- Leg de entrecote op een bordje, smeer het in met wat olie, dek het af met plasticfolie en schuif het 1 uur in de oven op 65 graden. Haal de entrecote uit de oven en laat het buiten de oven afgedekt staan tot het moment van serveren.

Peren in rode bietensap:

- Schil de peren en snijd ze in 8 parten. Doe ze samen met de bietensap, het sap van een halve citroen en 25 g suiker in een pannetje. Breng aan de kook, draai het vuur laag, plaats een deksel op het pannetje en laat het 20 minuten zachtjes garen.

Wortelpuree:

- Hak de wortel in grove stukken en doe het met het ingekookte wortelsap en boter in een passend pannetje. Breng aan de kook, draai het vuur laag, laat het 10 minuten zachtjes pruttelen en pureer met de staafmixer.

Volledig scherm Aardappelen uit het kerstmenu van Ramon Beuk. © Ramon Beuk

Aardappelen:

- Verhit een pan met antiaanbaklaag, draai het op een zachte staand.

- Snijd de aardappelen doormidden. Doe 2 eetlepels olie in de pan en leg de aardappelen in de pan. Bak de aardappelen heel rustig (in 20 minuten) aan elke kant bruin. Leg de gebakken aardappelen op een bordje.

Overige groenten:

- Maak de spruiten en sugersnaps schoon. Snijd bimi en asperges in gelijke stukken.

- Breng een pan met ruim water aan de kook (zorg dat het water blijft koken).

- Voeg de spruiten toe en kook deze 1 minuut mee.

- Voeg de vorige groenten toe en kook alles nog 1 minuut mee.

- Giet de groenten direct af en laat ze helemaal koud worden in ijskoud water.

- Neem de koude groenten uit het water en bewaar ze in de koelkast tot het moment van serveren.

Volledig scherm De groenten kun je warm houden in de oven die je op 85 graden hebt gezet. © Ramon Beuk

Serveren

- Zet de oven op 85 graden. Schuif de aardappelen in de oven.

- Verwarm de wortelpuree in een pannetje en plaats deze ook afgedekt in de oven.

- Verhit een pannetje met olie, fruit een half gesnipperd uitje en bak de geblanceerde groenten in 1 minuut aan. Voeg zout en peper toe en schuif de groenten in de oven.

- Verwarm de saus.

- Verhit een pannetje goed heet en bak de entrecote aan beide kanten ½ minuut aan. Leg de entrecote op een bordje en schuif hem bij de overige componenten in de oven.

- Verdeel de puree over de borden.

- Garneer met de aardappelen en de groene groenten.

- Plaats het vlees tussen de groenten.

- Maak af met de peertjes en Amsterdamse uien.

- Giet de saus over het gerecht. Eet smakelijk!

