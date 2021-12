Keukenheks: zo glipt je lepel niet meer in je pan

OVER DE TONG Het is de moeite waard over de lage drempel bij De Bovenmees­ter in Steenwijk te stappen

Midden in het centrum van Steenwijk staat een voormalig schoolgebouw, waar restaurant De Bovenmeester sinds 2012 zetelt. Het goed onderhouden pand is een eyecatcher. Ondanks de statige voorkant is de sfeer gemoedelijk. De knipoog naar vervlogen schooljaren is subtiel en zorgt voor een prettige eigenheid. Grote raampartijen bieden veel licht en de open, frisse keuken geeft een kleine voorbode van wat je op je bord kan verwachten. Het doel van het restaurant is: serveren van een culinaire belevenis zonder hoge drempel. Met originele en diverse gerechten.

9 december