KFC komt met geurkaars die naar jus ruikt

Waarom? Omdat... jus. Dat is het enigszins absurde antwoord dat KFC op Twitter geeft aan mensen die in verwarring zijn over een product dat de kippenkluifjesgigant op de markt gaat brengen: een kaars die de geur van jus verspreidt.

Het is een kaars en nee, je kunt hem niet eten. Dus je kunt je patatjes er ook beter niet in dopen, meldt KFC naar aanleiding van een vraag van een twitteraar. Het ding is bedoeld voor de Britse en Ierse markt, maar op de site is de kaars nog niet verkrijgbaar. In december 2016 bracht KFC al eens een geurkaars op de markt. Dat exemplaar had de geur van gefrituurde kip.



Overigens is gravy bij je friet en kip echt iets voor Britten, Ieren en Amerikanen. De jus, naar verluidt het meest bestelde bijgerecht van KFC, is in Nederland niet verkrijgbaar.