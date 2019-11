Kind lust bijna niets: ‘Hij heeft al jaren geen groente gegeten’

VIDEOEten: het is bij veel gezinnen gedoe. In de videoserie Mag ik van tafel? krijgen ouders met moeilijke eters tips en adviezen. In deze laatste aflevering: hebben de ouders, na alle tips en adviezen, nog hoop voor hun kind?

In de keuken bij familie Elfes wordt er hard gewerkt voor een smakelijk avondmaal: nasi met kip. Voor de serie Mag Ik Van Tafel? van deze site en 24Kitchen worden zes families met jonge kinderen gevolgd waarbij het avondeten lang niet zo makkelijk verloopt.



,,Nee, hier gaat hij niet van eten”, vertelt moeder Elfes. ,,Daar ben ik 100 procent van overtuigd.” En ze krijgt haar gelijk, blijkt uit de aflevering. ,,Ik hoef niet per se nasi”, zegt hun zoon wanneer hij aan tafel komt zitten. Zijn moeder schept het eten op zijn bord. ,,Nee!”, roept hij wanneer de kip zijn bord raakt. Op de vraag of hij het eng vindt om te proeven reageert hij met tranen.

Gebakken aardappelen

De ouders hebben besloten er niet meer ‘een ding’ van te maken. ,,Je biedt het aan, maar hij eet niets.” Wanneer ze ziet dat de groei van haar zoon stagneert, geeft ze hem tijdens het avondeten toch een alternatief. ,,Om te zorgen dat hij nog iets binnenkrijgt”, legt ze uit.



Het zoontje van de familie Elfes eet heel eenzijdig, vertelt ze over hem. ,,Voor avondeten kom je niet verder dan frietjes met een frikandelletje of een kipvinger, of gebakken aardappelen. Voor de rest heeft hij nog nooit iets in zijn mond gestoken.” Hetzelfde geldt voor groenten: dat at hij uit potjes tot hij 1,5 jaar oud werd. ,,Daarna heeft hij nooit meer groente gegeten”, vertelt zijn moeder.

Volledig scherm Het zoontje van familie Elfes eet al jaren geen groente. © Mag Ik Van Tafel?

Hoop

Moeder Elfes hoopt heel erg dat het goed komt met hun zoon, maar zeker is ze daar niet van. ,,Er zit bij mij wel enige twijfel”, bekent ze wanneer er gevraagd wordt of ze zich zorgen maakt over de toekomst. ,,Ik weet niet meer wat ik kan doen om het nog wel voor elkaar te krijgen.” Haar man is er echter wel van overtuigd.

Tischa Neve, kinderpsycholoog en opvoeddeskundige, staat de families bij met adviezen en tips. Zij weet uit ervaring dat de meeste kinderen veel meer gaan lusten wanneer ze ouder worden. Laat je kind al op een jonge leeftijd wennen aan veel verschillende smaken, vertelt ze. ,,Dus blijf het aanbieden. Van proeven leer je lusten en wij proeven altijd, dat is wat je moet je blijven herhalen.”

Afwijkend eetgedag

Bij de rest van de families zijn de meningen over de stelling verdeeld. ,,Ja en nee”, klinkt het bij familie Bouw op de vraag of ze zich zorgen maken over de toekomst. Hun oudste kind had last van hetzelfde, en die is ook gewoon gaan eten, vertellen de ouders. Bij de familie Jessurun heerst er ook nog vertrouwen voor het afwijkende eetgedrag van hun kind: ,,Ik hoop dat wanneer hij wat ouder is, wij beter kunnen uitleggen waarom het zo belangrijk is om gezond en gevarieerd te eten. Ik heb nog hoop.”

Heel slecht

,,Ik maak me zorgen over de toekomst omdat hij heel graag in het leger wil, of bij de marechaussee”, klinkt het bij familie Van Rossum over hun zoon. ,,Daar moet je heel sportief voor zijn en je moet daar ook veel kracht voor hebben. Je kan niet zeggen: ik heb nu geen zin, ik doe even niet mee”, vertelt moeder over zoonlief. ,,Nee, hup, door. Maar dat zit er bij hem niet in.”

Vooral de gezelligheid aan tafel lijdt er heel erg onder, vertelt vader Van Rossum over het eetgedrag van zijn zoon. ,,Vaak als we buiten zitten schaam ik me voor de buren. Als er een keer geen gezeur is aan tafel, dan vult de buurvrouw het zelf grappig in. Maar eigenlijk is het gewoon heel slecht.”

Vorm van beloning

De psychologe waarschuwt voor het te veel focussen op het kind dat niet of slecht eet. ,,Voor je het weet gaat er te veel aandacht naar het niet etende kind. Dat is jammer, want de kinderen die wél eten, krijgen dan te weinig aandacht.”





Neve: ,,Het helpt ook niet om te veel aandacht te geven aan kinderen die niet eten: aandacht is een vorm van beloning. Te veel focus op het slecht eten werkt eigenlijk averechts. Focus je op de kinderen die wel eten, maak het gezellig en houd de gesprekken aan tafel over hele andere dingen.”