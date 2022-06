Kipfilet steeg afgelopen jaar flink in prijs: dit kun je doen om je maaltijdkosten te drukken

Kan 't goedkoper?De prijzen stijgen, ook die van onze boodschappen. Elke week bekijken we één product . Betaal je er meer voor en is er een manier om te besparen? Vandaag: kipfilet.

Wie houdt van kip mag in zijn handjes knijpen. Kipfilet steeg het afgelopen jaar niet zoveel in prijs als sommige andere producten: 8,7 procent. Vergeleken met bijvoorbeeld pils (een plus van meer dan 16 procent) en brood (+10 procent) valt de stijging nog mee. Kipfilet kostte vorig jaar in april 9,13 euro per kilo. Dit jaar was dat 9,93 euro. Voor wie dierenleed aan het hart gaat is dat wellicht nog te weinig, maar op je portemonnee is het een flinke aanslag.

,,De voerkosten hebben een hoog aandeel in de totale kosten van vlees en die zijn aanzienlijk gestegen, ook door de toegenomen energiekosten’’, aldus Norman Buysse van onderzoeksbureau GfK. ,,Ik vermoed dat de prijs nog wel gaat stijgen.’’ Overigens kopen veel mensen kip omdat het goedkoper is dan rundvlees of varkensvlees. ,,Ik denk daarom niet dat mensen minder kip gaan kopen, omdat het relatief goedkoop is.”

Quote Het is niet goed voor je imago als supermarkt als je met kip stunt Norman Buysse, GfK

Kan het goedkoper?

Kip is relatief weinig in de aanbieding, ziet Buysse. ,,Maar je kunt erop wachten, want 16 procent van alle verkochte producten was afgelopen jaar kipfilet in de aanbieding. Wat je wel ziet is dat supermarkten terughoudender zijn geworden.” Wakker Dier signaleert alle aanbiedingen die om ‘plofkippen’ gaan: te snel vetgemeste kippen die voor een appel en ei in de koelkast belanden. ,,Dus je ziet kipfilet misschien minder vaak in de folder’’, legt Buysse uit. ,,Want het is niet goed voor je imago als supermarkt als je daarmee stunt. Zeker niet als het om grote kortingen gaat.”

Wat wel helpt is een ander kipproduct kopen: bouten en vleugels zijn volgens Buysse goedkoper. ,,Daar kun je op besparen: door kippendij of vleugeltjes te kiezen. Kippendij is malser en vetter. Er er zit meer smaak aan.”

Vlees bevat vitamines en mineralen die belangrijk zijn voor kinderen in de groei. Maar elke dag vlees eten is niet nodig en ook niet per definitie gezond. Welke belangrijke voedingsstoffen bevat vlees en welke hoeveelheid wordt aanbevolen? Ouders van Nu legt 't uit.

Wat zijn de alternatieven?

,,Als je wilt bezuinigen op vlees ben je met kip goed af", zegt Buysse. ,,Pluimvee is over het algemeen wat goedkoper dan andere soorten vlees. Dus als prijzen stijgen is dat goed voor de verkoop van kip, want dan kopen mensen meer kip meer in plaats van varken en rund.”

Koop grootverpakkingen kip (in de aanbieding) en vries die in, tipt Minke van Kuijen - die blogt onder de naam Gierige Gerda. ,,En koop zeker geen voorgesneden stukjes kip.” Gemarineerde kip kopen is ook nergens voor nodig, vindt zij. ,,Dat kun je zelf doen.” Als je ze in de buurt hebt: ga naar de Turkse slager in plaats van naar de supermarkt, adviseert Van Kuijen verder.

De bespaarexpert is er niet helemaal uit of kippendijen echt goedkoper zijn. ,,Het is goedkoper, maar er blijft minder van over als ik het vet eraf snijd. Als ik echt kipfilet nodig heb, koop ik dat. En als ik het ergens instop dan neem ik dij. Kippendij heeft meer smaak.”

Quote Eerst gebruikte ik een kipfilet per persoon en een paprika. Nu heb ik één kipfilet nodig voor twee personen en gebruik ik twee paprika's Minke van Kuijen alias Gierige Gerda

Wie verder nog wil bezuinigen: beperk je vleesgebruik tot 100 gram per persoon per dag. ,,Dat heb ik zelf niet in een stap gedaan, maar geleidelijk. Eerst scheurde ik alvast bij grote verpakkingen de kiphaasje eraf en die vroor ik in. En in saus doe ik wat meer groente en wat minder vlees. Groente is altijd goedkoper dan vlees.”



Vaak eten zij en haar partner minder dan 100 gram. ,,Ik krijg geen klachten. Het liefst eten we burrito's. Eerst gebruikte ik een kipfilet per persoon en een paprika. Nu heb ik één kipfilet nodig voor twee personen en gebruik ik twee paprika's.”

Kipvervangers zijn niet de manier om te besparen. ,,Als alternatief voor veel roerbakgerechten kun je kikkererwten gebruiken of tofu. Dat scheelt heel veel geld. Kipvervangers zijn vaak duurder. En ik vind die vleesvervangers zoals schnitzels best lekker, maar ze komen wel weer uit de fabriek en zijn erg zout. Dus ik kies daar niet voor. Dan eet ik liever extra gezond.”

