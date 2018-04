Klant betaalt hoofdprijs voor witte goud

Het witte goud is al even verkrijgbaar in de winkel, maar het aspergeseizoen is nu officieel geopend. Ze doen hun naam eer aan, want een kilo kost tussen de 12 en 18 euro per kilo bij de grote supermarkten.

De consument betaalt de hoofdprijs, beaamt teler Riny van der Staak van het gelijknamige bedrijf in Venlo. Kwestie van vraag en aanbod. ,,We zitten op het punt dat we van de verwarmde bedden en de verwarmde kassen overgaan naar asperges uit de koude grond. Door het koude weer is het aanbod nog te klein om aan de vraag te voldoen.''

Is een plant eenmaal 'wakker', dan blijft hij wel scheuten geven, aldus Van der Staak. ,,In het weekend wordt het warmer. Dat merken we in de loop van volgende week.'' Dan neemt het aanbod toe, volgens Van der Staak, die het goed vindt als er eerst vraag is gecreëerd. ,,Beter dan vorig jaar, toen waren de prijzen heel laag.''

De prijzen zijn hoog maar ze zijn hoger geweest, zo blijkt uit cijfers van Groenten & Fruit van de afgelopen jaren. De hoogste prijs die op de veiling ZON fruit & Vegetables in Venlo werd geboden was 25,20 euro per kilo. Vandaag was dat gedaald tot 15,50 euro. Dat is in veel gevallen méér dan consumenten betalen in de winkel. Dat komt doordat supermarkten vaak afspraken maken met telers. Op die manier kan de vrijemarktprijs hoger - of lager - zijn dan de prijs tussen de aspergeproducenten en de supermarktketens.