Klant vindt tussen verse groenten in haar maaltijdbox een levende muis, die z’n buikje al vol heeft

Het bericht dat Nele op Facebook erover postte kreeg maar liefst 27.000 likes, 77.000 opmerkingen en werd 4900 keer gedeeld. Op de foto’s die erbij stonden is te zien dat een muis al naarstig had geknabbeld aan de producten in de box en ook uitwerpselen had achtergelaten.



Nele had na de ontdekking meteen de klantenservice gebeld om het probleem te melden en een nieuwe box te bestellen. ‘Oei, dat is jammer, probeert u toch nog iets te redden om op te eten’, was de verrassende reactie die ze kreeg. ‘We zullen de zaak onderzoeken.’



Diverse mails en telefoontjes volgden, zonder dat een oplossing werd gevonden. Tot Nele Saey twee weken geleden het resultaat van het onderzoek kreeg doorgestuurd. ‘Wij hebben onze activiteiten met betrekking tot ongediertebestrijding aangescherpt en opgevoerd’, luidde het laconieke antwoord.