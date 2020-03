Klanten blijven hamsteren, supermarkten twee keer zo vaak bevoorraad

,,De rust keert, tegen sommige eerder geuite verwachtingen in, nog niet terug. Dat gaat allicht nog een paar dagen kosten”, zegt een CBL-woordvoerder. ,,Wij zien geen tekenen dat de drukte afneemt of toeneemt."

Premier Mark Rutte heeft een paar keer benadrukt dat hamsteren niet nodig is. ,,Het is vervelend voor de mensen die hard werken voor ons. Die komen in de avond voor lege schappen te staan”, zei Rutte vrijdag nog.

De grootste uitdaging voor supermarkten blijft volgens het CBL om de geëxplodeerde verkoop bij te benen qua logistiek. ,,In een normale situatie wordt een gemiddelde supermarkt één à twee keer per dag bevoorraad. Nu is dat vier à vijf keer per dag." Volgens de woordvoerder is er sprake van een verdubbeling van het aantal ritten van de bevoorradingsvrachtwagens.

Zeep

De voorraden in distributiecentra blijven volgens het CBL toereikend. ,,Er blijft sprake van een grote run op houdbare producten, zeep, schoonmaakmiddel en paracetamol. Met verse producten moeten mensen ook vaker andere keuzes maken in de supermarkt", aldus de woordvoerder.

Albert Heijn bevestigt dat het ,,nog steeds druk” is en dat er extra wordt gewerkt om de supermarkten te bevoorraden. ,,Van alle kanten komt hulp: parttimers werken extra, mensen van het hoofdkantoor staan in de winkels”, aldus een woordvoerder. Volgens Albert Heijn bieden veel oud-werknemers hun diensten spontaan aan. Een op de vijf Nederlanders zou ooit voor de supermarkt hebben gewerkt, zegt het bedrijf.

Op peil