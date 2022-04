Kleinere verpakkingen, ham met water en onduidelijk etiket: zo omzeil je de trucs van je supermarkt

Koken & Eten Hoe bewaar je brood het best in de diepvries?

Soms koop je een vers brood dat lekker smaakt maar te veel is om in een paar dagen tijd op te krijgen. Is het bewaren in de diepvriezer dan een goed idee? En verandert dat iets aan de voedingsstoffen van het brood, of niet? ,,Gebruik de originele broodzak”, adviseert een bakker.

10:00