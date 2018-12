‘Kniepertjes’ krijgen een nieuwe kans bij nieuwe eigenaar

Ineens realiseerde Pieter Heijs zich dat er nog een reclamecampagne moest komen. Iedereen had begin dit jaar wel meegekregen dat het bekende familiebedrijf Jac. Vegter (1847) in Hoogezand failliet was gegaan, maar niemand herinnerde zich de doorstart.



Zouden de mensen zich wel realiseren dat de nieuwjaarsrolletjes weer als vanouds te koop zijn? ,,We zijn nog steeds in leven", zegt Heijs.



En dus rijdt er een knaloranje oldtimerbusje door Twente met bovenop een reusachtige opgerolde wafel. Het is een bescheiden lastminutecampagne in Noord- en Oost Nederland, waar de traditie van de rolletjes en knijpertjes vooral bestaat. Een thuiswedstrijd dus, zegt Heijs. ,,In de rest van Nederland zijn ze niet zo bekend."