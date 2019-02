Knus bij Bistro De Rode Kater in Deventer

Is er straks nog genoeg chocolade? Alleen als we de boeren beter betalen

22 februari Fairtrade verhoogt de minimumprijs die boeren ontvangen voor hun cacaobonen. Volgens de organisatie is deze maatregel hard nodig omdat de meeste cacaoboeren in armoede leven. Daarnaast moet een betere prijs voorkomen dat met name in West-Afrika duizenden boeren stoppen met de cacaoteelt, waardoor de productie van chocolade onder druk komt te staan.