Koffie zonder capsule en vier andere koffietrends die experts signaleren

Koffie is de op één na meest gedronken drank ter wereld. De koffiewereld is altijd in ontwikkeling, van nieuwe recepten tot duurzaamheidsinitiatieven. Ter ere van de internationale dag van de koffie morgen zetten experts de meest recente trends voor je op een rij.

1. Koffie als moment van samenzijn

„Door alle lockdowns de afgelopen jaren is er veel eenzaamheid ontstaan en werken we vaker thuis. Hierdoor zijn veel mensen erachter gekomen dat ze het sociale aspect rond het drinken van koffie missen” aldus Jeroen Veldkamp, een van de oprichters van koffieketen Coffeelab.



„Het momentje bij de koffiemachine of in de kantine is weggevallen. Daarom is een gevoel van community bij een kop koffie belangrijker geworden. Dit zie je bijvoorbeeld op tankstations waar gezamenlijke tafels zijn ingericht om even te gaan zitten met je kop koffie. Koffie wordt weer meer een moment van samenzijn.”

2. De barista wordt minder belangrijk

Ook de runner-up van de World Barista Championships 2021, de Amerikaanse Andrea Allen, ziet de wereld van koffie veranderen als gevolg van de lockdowns. „Veel mensen hebben in de afgelopen jaren geïnvesteerd in goede koffie-apparatuur en bonen thuis.” Consumenten experimenteren zelf vaker met verschillende bonen en merken. Allen: ,,Door de groeiende kennis van de consument wordt de barista minder belangrijk.”

3. Multi-roaster koffiebars

„Zogenaamde multi-roaster koffiebars zijn in landen als Australië, China en Japan al redelijk gebruikelijk en nu zie je ze ook steeds vaker in Nederland. In plaats van dat een horecazaak koffie afneemt van één leverancier, wordt vaker gekozen voor meerdere leveranciers en verschillende bonensoorten.



4. No en low alcohol cocktails

De koffiemarkt speelt ook in op de groeiende trend van no en low alcohol cocktails. „De consument wil genieten, maar wel bewust. Koffie zie je vaak terugkomen in die no en low alcoholische cocktails, bijvoorbeeld een espresso martini met alcoholvrije wodka”, zegt Veldkamp.



Bij zijn eigen keten staat een dirty tonic op het menu: tonic gemixt met een shot espresso. ,,Of de ‘OJ Express’ waar we een shot espresso mengen met jus ‘d orange. Dit is populair bij mensen die bijvoorbeeld nog geen alcohol willen in de vroege middag maar wel de ervaring van een lekker drankje willen.”

Quote Onze koffie wordt geperst tot een balletje waarvan de buitenkant een dun membraan van plantaar­dig materiaal is Frank Wilde, directeur CoffeeB

5. Verder verduurzamen

De koffie-industrie ontwikkelt zich al jaren op het gebied van duurzaamheid. Ook dit jaar zijn er weer nieuwe duurzame initiatieven gelanceerd. Zo ontwikkelde Northern Wonder een koffieboonloze koffie gemaakt van onder meer lupineboon, kikkererwt en zwarte bes. Hiermee proberen zij de ontbossing tegen te gaan die plaatsvindt door de aanleg van koffieplantages.



CoffeeB lanceerde vorige maand in Zwitserland en Frankrijk een capsulevrij koffiesysteem. „Wereldwijd wordt meer dan 100.000 ton aan capsuleafval geproduceerd. Helaas wordt nog altijd maar 1 op de 3 aluminium koffiecapsules gerecycled” vertelt Frank Wilde, directeur van CoffeeB. „Na vijf jaar ontwikkelen hebben wij nu een capsulevrijsysteem geproduceerd. Onze koffie wordt geperst tot een balletje waarvan de buitenkant een dun membraan van plantaardig materiaal is.”



Het bolletje composteert volledig binnen een aantal weken. Deze vorm doet geen afbreuk aan de smaak of houdbaarheid. ,,Uiteindelijk willen we allemaal onze ecologische voetafdruk verkleinen en dit is dé manier om minder aluminium afval te produceren en toch te genieten van ons kopje koffie.”

