Kokende Jesse Klaver gaat viraal op social media: 'Dit is zo leuk om naar te kijken’

Met de verkiezingen in het vooruitzicht doen politieke partijen er alles aan om zich van hun beste kant te laten zien. En waar kunnen zij dat nou beter doen dan op social media? Ook GroenLinks zet haar beste beentje voor en is inmiddels al een aantal maanden actief op TikTok. Fractievoorzitter Jesse Klaver gaat nu een stapje verder, want met zijn TikTok-video ‘Koken met Klaaf’ verrast hij zijn volgers. ,,Maak hier alsjeblieft een serie van’’, luidt een reactie.

GroenLinks is sinds december actief op TikTok. Dit platform is dan ook een uitgelezen plek om jongeren te bereiken. In december plaatste de partij haar eerste video, maar toen waren de meningen nog wisselend. De video - waarin Jesse Klaver dansend te zien is - ging rond op social media. ‘Doe maar niet…’ en ‘cringe’, luidden de reacties.

Koken met Klaaf

Inmiddels is GroenLinks tientallen video’s en duizendtallen volgers verder op het platform. Deze week verscheen een kookvideo van Jesse Klaver, waarin hij een ‘vegetarische boemboe bali a la Klaaf’ deelt. ‘Influencer Jesse, ziet er lekker uit’, reageert iemand onder de video. ‘Dit is zo leuk om naar te kijken’, en sommigen mensen zouden er zelfs een serie van willen zien.

Quote Koken op TikTok met politici is het nieuwe flyeren

Niet alleen op TikTok, maar ook op andere socialmedia-platformen wordt de ‘Koken met Klaaf’-video besproken. Zo vinden mensen het wel erg opvallend dat een dergelijke video geplaatst wordt vlak voor de verkiezingen. ‘Koken op TikTok met politici is het nieuwe flyeren’, zegt iemand op Twitter.

Jesse Klaver was woensdag te gast bij De Lijsttrekkers.

Genieten

Of Jesse Klaver zelf ook enthousiast is over ‘Koken met Klaaf’, zal blijken als er een nieuwe video op het TikTok-kanaal van GroenLinks verschijnt. Hoe dan ook, je hoeft geen fan te zijn van GroenLinks om de kookvideo’s van Jesse te bekijken. ‘Ik heb echt een hekel aan GroenLinks, maar dit vind ik nou wel weer genieten’.

