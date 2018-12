Kook jij een Sterrenkerstmenu van onze Michelin chef-koks? Laat het ons weten!

Koken & Eten Van tafelschik­king tot menu: zo maak je een geslaagd kerstdiner

21 december Het belangrijkste ingrediënt van een geslaagd kerstdiner is de voorbereiding. We vroegen kok Julius Jaspers, bedenker van de ‘smart cooking’-methode, een menu samen te stellen. Als bijgerecht serveren we advies over tafelschikking, gespreksonderwerpen, en andere lastige kwesties.