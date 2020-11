Koreaanse youtuber stopt kaas in chocoladefontein (en dat gaat flink mis)

Koken & eten Kruidenmix is gemakke­lijk, maar pas op: soms zit je vooral zout te eten

28 oktober Het Voedingscentrum vergeleek enkele kruidenmixen uit de supermarkt: een mix voor gehakt, een mix voor nasi en bami en een mix voor Tex-Mex-gerechten. In sommige zit heel veel zout, in andere is juist geen zout toegevoegd.