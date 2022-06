Kort geding over restvlees aangehouden: Foodwatch moet met de Staat om de tafel

met videoEr wordt te weinig toezicht gehouden op separatorvlees, het restvlees dat van de karkassen van dieren wordt gespoten. Voedselwaakhond Foodwatch, die vandaag een kort geding had aangespannen, moet van de rechtbank met de Nederlandse Staat in gesprek over de controle op en het gebruik van separatorvlees.

Volgens de rechter moesten de partijen eerst maar eens met elkaar praten, omdat er een ‘Babylonische spraakverwarring’ was ontstaan over de hele kwestie door een gebrek aan communicatie tussen de partijen eerder. Ze vroeg zich overigens ook af of een kort geding, dat alleen in geval van spoedeisendheid dient te worden aangespannen, wel de juiste procedure was, omdat het regelgeving betreft en omdat er al langere tijd over wordt gebakkeleid.

Volgens Foodwatch is dat wel degelijk het geval, omdat separatorvlees een voedingsbodem voor bacteriën is en gevaarlijk kan zijn voor de volksgezondheid. De organisatie wil niet wachten tot dit duidelijk wordt door een naar incident. Ook moet de consument weten of het gebruikt is en van welke dieren het dan afkomstig is, want niet iedereen wil ieder dier tot zich nemen.

,,Er is amper iets bekend over de productie van separatorvlees”, zei directeur Nicole van Gemert voor aanvang van de rechtszaak. ,,We proberen het al drie jaar te achterhalen, maar de staat geeft er gewoon geen antwoord op, terwijl het belangrijk is om te weten dat de frikandel die je eet van veilig geproduceerd vlees is gemaakt.”

Haar collega Frank Lidner vulde aan dat het belangrijk is om de herkomst te weten en dat de NVWA ook geregeld controles uitvoert. ,,We willen het volgende voedselschandaal voorkomen. Nu is het zo dat als er zich een schandaal voordoet - onlangs nog met de salmonella-eieren van het merk Kinder - de brand wordt geblust en er verder wordt gegaan. Wij willen betere rookmelders.”

Gehaktachtige substantie

Separatorvlees is de benaming voor vlees dat op botten van geslachte kippen en varkens achterblijft en met een machine alsnog wordt verwijderd, eerst onder lage druk en als dat niet lukt onder hoge druk. Bij lage druk wordt een gehaktachtige substantie vrijgemaakt, bij hoge druk een pasta-achtige, ook wel pink slime genoemd. Het eerste mag nog vlees worden genoemd, het tweede niet. De producten worden onder meer verwerkt in worsten, slavinken en snacks als frikandellen en kipnuggets.

De eisen van Foodwatch gelden voor beide varianten. De organisatie heeft niets tegen separatorvlees op zich en vindt het goed dat alles van het dier gebruikt wordt, maar wil meer helderheid over en meer controle op de toepassingen. Ook moet de consument aan het etiket kunnen zien of het gebruikt is en van welke dieren het dan afkomstig is, want niet iedereen wil ieder dier tot zich nemen.

Volgens de Staat en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wordt er wel gecontroleerd en gedocumenteerd en kan dat worden aangetoond. Nog deze maand moet het gesprek plaatshebben.

