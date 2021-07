Kota Radja in Hattem is zeker niet de zoveelste ‘Chinees’

53-jarige Australi­sche vrouw vrijuit na paniek om naalden en spelden in aardbeien

14 juli Australië was in 2018 in de ban van een mysterieuze zaak. Vanuit het hele land kwamen meldingen binnen over aardbeien waarin naalden en spelden waren gestoken. Sommige tegenvoeters belandden zelfs in het ziekenhuis, na een naald binnengekregen te hebben. In de zoektocht naar een dader werd een medewerkster van een fruitbedrijf opgepakt. Nu, jaren later, laat de rechter haar lopen.