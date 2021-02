Koud! Zo maak je heel simpel zelf warme chocolademelk

Gebruik bijvoorbeeld een reep chocolade, liefst eentje van goede kwaliteit, want dat proef je. Hoe puurder de chocolade des te meer chocoladesmaak krijg je, aldus Couperus die dagelijks baktips met haar volgers deelt. Er is 100 procent pure chocolade waar je een lekkere versie van kunt maken. Gebruik je melkchocolade, waar veel meer suiker in zit, dan moet je goed proeven voordat je de suiker toevoegt. Wil je eens wat anders dan kun je natuurlijk ook chocolademelk van witte of ruby chocolade maken, zegt Couperus. Die laatste is roze van kleur.

- Gebruik chocolade in plaats van cacao voor een volle romige smaak en kies chocolade van een goede kwaliteit.

- Neem pure in plaats van melkchocolade voor een intensere smaak. Gebruik per mok van 250 ml minstens 50 gram chocolade.

- Gebruik eens verschillende soorten chocolade voor specifieke smaken.

- Verwarm eerst de melk en giet die op de fijngehakte chocolade, wanneer je de chocolade in de pan mee smelt loop je het risico dat die aanbrandt.

- Voeg een klein snufje zout toe om de smaak op te halen.

- Voor een extra romig resultaat kun je wat maïzena (of nog lekkerder custardpoeder) aan je melk toevoegen (ca 1 tl op 1 grote beker melk van 250-300 ml).

- Voeg specerijen toe voor extra smaak: vanille, cayennepeper, kardemom en piment passen goed bij chocolade. Ook een beetje koffie versterkt de smaak.

- Voor een extra verwarmend effect: rum, whisky of een lekker likeurtje als Amaretto, Licor 43 of (eigengemaakte) Tia Maria erdoor maakt je chocolademelk natuurlijk onweerstaanbaar op een koude dag.

- In plaats van gewone suiker kun je ook honing, bruine suiker of een ander zoetmiddel gebruiken.

- Wil je helemaal losgaan? Maak er dan een soort freakshake van met slagroom on top, chocoladesaus en rijkelijk bestrooid met mini-marshmallows, chocolatechipkoekjes, nootjes of karamel.