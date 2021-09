Kreeftenbier van Kompaan valt in de smaak: ‘Ze zijn niet levend de ketel ingegaan’

Kreeft in je bier, het is niet de eerste smaakcombinatie die opkomt bij een bierliefhebber. Toch durfde Kompaan het aan het brouwsel te maken. Plateaus met proefglaasjes gaan deze donderdag rond op het zonnige terras van Kompaan in de Binckhorst. De belangrijkste vraag: hoe smaakt het? ,,Een lekker zomers biertje, maar de kreeft proef je niet per se. Wel dat er iets zoutigs in zit”, zegt Jody Mijst (36). Ze is drankblogger en heeft dus al heel wat bier geproefd in haar leven. ,,Het biertje is perfect voor een mooie dag als vandaag. Ik vind het verhaal erachter erg leuk en dat vind ik heel belangrijk.”