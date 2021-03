Krijgen mannen borsten van bier, of is dat een spookverhaal?

Koken & WetenIn de rubriek Koken & Weten duikt gezondheidsjournalist Tijn Elferink in een voedingsonderwerp waar verwarring over bestaat. Dit keer: krijgen mannen borsten van bier?

Wat heeft hop, een van de basisingrediënten van bier, gemeen met sojabonen en rode klaver? Ze bevatten fyto-oestrogenen, net als erwten, bonen, lijnzaad, sesamzaad en broccoli. Fytohormonen zijn stoffen die op hormonen lijken. Zo lijkt fyto-oestrogeen op het hormoon oestrogeen. ,,Het is een soort plantaardig oestrogeen”, stelt Trudy Voortman, voedingswetenschapper aan het Erasmus MC in Rotterdam en Wageningen University & Research.

Oestrogeen, dat onder andere door de eierstokken wordt afgescheiden, wordt het vrouwelijke geslachtshormoon genoemd. Dit hormoon speelt een belangrijke rol bij de zwangerschap en het reguleren van de menstruatiecyclus. En bij het ontwikkelen van vrouwelijke geslachtskenmerken, zoals borstgroei.

Borstvorming

Dat de fyto-oestrogenen uit bier invloed kunnen hebben op borstgroei, is volgens voedingswetenschapper Voortman in theorie geen gekke gedachte. ,,De structuur van fyto-oestrogeen lijkt sterk op de structuur van oestrogeen.” Zo erg dat het lichaam plantaardig oestrogeen soms zelfs voor echt oestrogeen aanziet. ,,Fyto-oestrogenen kunnen zich binden aan de oestrogeen-receptoren in het lichaam.”



In de podcast van Koken&Weten spreken gezondheidsjournalist Tijn Elferink en redacteur Koken&Eten Ellen den Hollander over mannen en bier:

Halverwege de jaren 90 dreigde in Australië een schaapskudde uit te sterven. De dieren liepen in velden waar grote hoeveelheden rode klaver groeiden en aten daar de hele dag van. Omdat ze zo veel van het plantaardige vrouwelijke geslachtshormoon oestrogeen binnenkregen, werden ze onvruchtbaar.

Overgangsklachten

Quote Vrouwen die supplemen­ten gebruiken, blijken gemiddeld 1,3 opvlieger per dag minder te hebben Trudy Voortman, voedingswetenschapper Als plantaardige hormonen zo veel invloed hebben, zouden ze wel eens de oplossing kunnen zijn voor overgangsklachten, dachten Amerikaanse onderzoekers. Tijdens de overgang neemt in de eierstokken de productie van oestrogeen af. Dit gaat gepaard met overgangsverschijnselen zoals opvliegers en stemmingswisselingen. De Amerikanen stelden dat dagelijks twee porties soja de frequentie en de ernst van opvliegers met een kwart kunnen verminderen.

Voortman bestudeerde met collega’s 62 onderzoeken naar de effecten van plantaardige hormonen op de overgang. Ze komt tot een minder stellige uitkomst dan de Amerikanen, op basis van een studie waarbij vrouwen supplementen kregen met een veel hogere dosis van het plantaardige oestrogeen. ,,Vrouwen die supplementen gebruiken, blijken gemiddeld 1,3 opvlieger per dag minder te hebben. Het effect is er, maar het is klein.” Bij dit onderzoek is uitgegaan van een vrouw die dagelijks 10 opvliegers heeft. Na inname van de fyto-oesterogenen is dat 8,7.

Spookverhaal

De hoeveelheid van het plantaardige hormoon is in voeding echter veel kleiner dan in supplementen. Dat de plantaardige hormonen in bier en soja tot borstgroei leiden, is volgens Voortman daarom een spookverhaal. ,,Zelfs in Azië, waar de gemiddelde soja-inname hoger is dan in Nederland, blijven de hoeveelheden van plantaardige hormonen zo laag dat het geen effect heeft, Als je wat dikker wordt na drinken van bier, ligt dat aan de calorieën en de alcohol. Niet aan de hop.”

Voortman raadt vrouwen in de overgang wel voorzichtig te zijn met supplementen met fyto-oestrogenen. ,,Hoge doses kunnen tot bijwerkingen leiden.” Bijwerkingencentrum Lareb ontving tientallen meldingen van bijwerkingen zoals verdikking van het baarmoederslijmvlies en leverklachten. Voortman: ,,Gebruik deze supplementen alleen in overleg met een arts.”

Het oordeel

Hop bevat, net als soja, een plantaardige versie van het vrouwelijke geslachtshormoon oestrogeen. Het effect van plantaardige hormonen is echter vele malen zwakker dan dat van echte hormonen. In theorie zou hop of soja tot borstgroei kunnen leiden, het is alleen niet mogelijk er via voeding voldoende van binnen te krijgen om dat effect te veroorzaken.

