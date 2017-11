Lange rijen voor hamburgertent in Tokio: ‘Ik at net zo'n broodje als Trump’

Waarom juist zijn restaurant werd uitverkoren is de hamburgerbaas niet duidelijk. Het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken nam contact met Munch’s Burger en vroeg Yanagisawa de ingrediënten en apparatuur mee te brengen om voor zeker twintig personen cheeseburgers klaar te maken.



Trumps personeel controleerde het voedsel en hield de bereiding nauwlettend in de gaten, vertelt Yanagisawa. Het is zijn droom is om ooit een restaurant in New York te openen, waar hij wil laten zien wat Japanse gevoeligheid en oog voor detail voor een hamburger kan betekenen. ,,Het moet dat handgemaakte element hebben'', zegt hij. ,,De klant moet proeven dat je elke hamburger met gevoel hebt gemaakt.''



Munch’s Burger Shack heeft geduchte concurrentie van de overall aanwezige burgerrestaurants van McDonald’s en Burger King. De verwachting is dat het zogenaamde Trump-effect het verschil gaat maken. ,,Lange rijen zorgen voor lange rijen’’, zegt de Japanse voedselgoeroe Jotaro Fujii. Meer nog dan de smaak van een cheeseburger gaat het de Japanner om te kunnen zeggen: ,,Ik heb dezelfde burger als Trump gegeten.’’