Last van maag of darmen? Laat deze drankjes dan staan

Het aanpakken van je maag- en darmproblemen aanpakken is lastig. ,,Zelfs voor mensen die aandacht hebben voor bewust eten, is het een uitdaging, want wat voor de één werkt hoeft niet voor de ander te werken. Belangrijk is om rustig te eten en drinken. Daarnaast kun je kiezen voor drankjes die bevorderend werken.’’



Kefir helpt om een verstoorde darmbalans weer in balans te krijgen, is gebleken uit een onderzoek uit 2009. Kefir is een gefermenteerd drankje. Je koopt het kant-en-klaar bij de supermarkt of je maakt het zelf. ,,Het is op basis van water of melk. Melk raad ik normaal gesproken af, maar kefir bevat melkzuurbacteriën die goed zijn voor je darmen. Ook is het arm aan melksuikers.’’



Kombucha is gefermenteerde thee. ,,Het is een licht prikkelend, zurig drankje en bevat goede bacteriën en anti-oxidanten. Het is vaak te koop bij biologische supermarkten.’’