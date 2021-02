Last van winderigheid? Door dit voedsel ga je meer scheten laten

Wetenschappelijk BewezenIn de videoserie (W)etenschappelijk Bewezen beantwoorden hoogleraren brandende vragen over ons eten. In deze aflevering legt hoogleraar Clara Belzer uit van welk voedsel je scheten gaat laten.

Iedereen laat scheten, maar ze zijn allemaal uniek. Zelfs wanneer twee mensen hetzelfde eten, ruikt de scheet van de één anders dan van de ander. Maar ligt het eigenlijk alleen aan wat je gegeten hebt? Of spelen er andere factoren mee? Die vragen neemt hoogleraar Clara Belzer onder de loep.

Fabriekjes

Gasproductie of scheten worden gemaakt in de dikke darm. Hier leven micro-organismen: schimmels, bacteriën, virussen en archaea. Samen noem je dit het darmmicrobioom. ,,Deze biljoenen micro-organismen kun je ook wel zien als fabriekjes”, legt Clara Belzer uit. ,,Het voedsel dat je eet, gebruiken zij. Wat nuttig is, verwerken ze als voedingsstoffen voor zichzelf om van te groeien. De restproducten scheiden ze uit, en deze gebruiken wij als bron van energie en vitaminen.”



Ook onze gassen worden in deze fabriekjes gemaakt en uitgestoten. Een darm dus met biljoenen fabriekjes die allemaal minischeetjes laten. Samen vormen die minischeetjes één grote scheet, aldus Belzer.

Winderigheid hangt samen met wat je eet en met de samenstelling van de bacteriënpopulatie in je darmen.

Bacteriën

Ieder individu heeft dus biljoenen micro-organismen in zijn darmen leven. ,,Het meeste weten we van de bacteriën, daar zijn wel duizend verschillende varianten van met ieder zijn eigen taak. De een richt zich op bijvoorbeeld appelschilletjes en de ander bijt zich vast in de vezels van aardappels”, zegt Belzer.



De brandstof van die bacteriën zijn met name vezels en eiwitten. ,,Je hebt vast gehoord dat vezels gezond voor je zijn. Je eigen lichaam doet niet zoveel met vezels, er zit energie in opgeslagen die alleen vrijkomt als bacteriën deze afbreken.”

Als je genoeg goede bacteriën bij je draagt, komen er uit jouw voedsel extra goede voedingsstoffen vrij. Het betekent dus ook dat wanneer je niet genoeg goede bacteriën hebt, er minder voedingsstoffen vrijgemaakt zullen worden uit het voedsel dat je eet. Zonder bacteriën zou er zo weinig vrijgemaakt worden dat je wel vijf keer zoveel zou moeten eten.

Unieke aroma's

Al die verschillende varianten bacteriën zorgen ervoor dat jouw microbioom uniek is. ,,Zo uniek als een vingerafdruk, zo creëer je dus ook een eigen aroma”, aldus Belzer. Je scheetaroma is afhankelijk van jouw microbioomsamenstelling en van wat je eet. Als je weinig zou eten, zou je ook weinig tot geen scheten laten.”

Die bacteriefabriekjes zorgen ervoor dat je je eten omzet in chemische verbindingen. Sommigen hiervan ruiken sterk, zoals zwavelhoudende verbindingen en vetzuren. Er zijn voedingsproducten die extra bijdragen aan de stank. Denk hierbij aan eiwitrijke producten als vlees, eieren, peulvruchten en koolsoorten.

Geboorte en voeding

De microbioom samenstelling ontstaat door drie factoren en begint bij de geboorte. ,,Bij een natuurlijke geboorte ontvangt de baby de bacteriën van de moeder. Bij een keizersnede wordt het op een andere manier ontvangen”, legt Belzer uit. ,,Ook is de voeding na de geboorte belangrijk: borstvoeding, flesvoeding of een combinatie daarvan is bepalend voor de samenstelling van de microbiomen. Deze twee factoren zijn de basis.”



Daarna is het belangrijk dat je gevarieerd eet. Dit zorgt er namelijk voor dat alle bacteriën hun taken uit kunnen voeren. Wanneer alle fabriekjes actief zijn, worden ook alle voedingsstoffen benut. De conditie van je darmen en de samenstelling van je scheten hangt af van je hele eetgewoonte.

Winden laten doet dus iedereen, maar van welk eten je nu precies scheten laat is afhankelijk van je microbioom samenstelling. Belzer adviseert om gezond en gevarieerd te eten. ,,Met producten als groenten, fruit en producten met veel vezels houd je je bacteriën lekker actief en je darmen gezond. Eet en scheet smakelijk.”

