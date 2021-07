Lekker en beter: op deze lunch kun je de hele middag voort

Er wordt niet bij verteld hoeveel je ervan moet eten en hoe lang je dat moet doen. ,,Van eens een keer een wortelmuffin eten krijg je niet meteen een sprankelend mooie haardos. Als je iets wilt eten, omdat je denkt dat het je ergens mee kan helpen, is het altijd raadzaam om na te gaan hoeveel je ervan moet en mag eten. En natuurlijk na hoeveel tijd je resultaat moet zien of voelen. Van alle vitamines en mineralen kun je een tekort of overschot krijgen, maar je krijgt er pas klachten van als je gedurende lange tijd een tekort of overschot hebt opgebouwd. Kortom: geloof niet in wonderen.”



Wat wel belangrijk is: een goede lunch nuttigen met de voedingstoffen die voor energie voor de middag zorgen. ,,Maar vaak krijg ik juist ook die enorme dip na de lunch en lijkt een sterk bakkie koffie de oplossing”, zegt Beuk. ,,Inmiddels week ik dat een combinatie van volkorenbrood en veel verse groenten en sla dat dipje goed kan tegenhouden. Met volkorenbrood krijg je veel vezels binnen voor een verzadigd gevoel. Veel koolhydraten eiwitten en vitaminen zijn belangrijk voor totaal fit gevoel. Dus een lekker stuk fruit en een glas halfvolle melk of yoghurt maken de lunch compleet. En natuurlijk belangrijk om niet te veel te eten.”