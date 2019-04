Lekkerbekje Roman (2) verovert harten met kookvideo’s

In de kookvideo's, die tot nu toe tussen de 350.000 en een half miljoen views vergaarden, is te zien hoe Roman een gerecht bereidt. In de aflevering over lasagne laat hij zich bijvoorbeeld van zijn vrolijkste kant zien. ,,Schaal, alsjeblieft’’, roept hij in het filmpje. En: ,,Saus alsjeblieft.’’ Hij likt zijn vingers af, ruikt uitgebreid aan de lasagnevellen en smeert de kaas met zijn vuistje driftig over de pasta terwijl hij lacht en zichtbaar geniet.

De kookcarrière van het ventje begon vorig jaar augustus toen hij een cake maakte. Zijn moeder is vlogger Ayla Jalyn, die qua populariteit inmiddels is ingehaald door haar oogappel. Toen eetwebsite Love Food gisteren een bericht over het jochie op zijn Facebookpagina zette, ging het al helemaal los. Het bericht werd honderden keren gedeeld, tienduizenden keren bekeken en leuk gevonden. Er volgden bijna duizend reacties.

Het vlogoeuvre van Roman bestaat op dit moment uit nog geen dozijn video's. Wellicht aangemoedigd door alle reacties beloofde zijn moeder gisteren dat er vandaag een nieuwe video verschijnt. Ze toonde op een foto alvast hoe haar keuken er na afloop uitzag. ‘De rommeligste aflevering tot dusver’, schreef ze.



In Nederland is Shane Kluivert, zoon van voetballer Patrick Kluivert, de bekendste jonge kok. Het 11-jarige jongetje schreef zelfs een kookboek (Koken met Shane), dat een jaar geleden verscheen. In zijn boek verzamelde de in Barcelona woonachtige Shane, die 83.000 volgers heeft op YouTube, zijn favoriete ontbijt- en snackrecepten en gaf hij ook ideeën voor maaltijden voor de hele familie.