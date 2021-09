Leonardo DiCaprio investeert in Nederlands kweekvleesbedrijf

Koken & eten Geef je kind water, waarschuwt Voedings­cen­trum, want drinkpak­jes zitten vaak boordevol suiker

13:20 Omdat het vandaag Kraanwaterdag is, geeft het Voedingscentrum nog maar eens een signaal af aan ouders: geef je kinderen water. Drinkpakjes, die kinderen vaak mee naar school krijgen, zitten vol suiker. In de vergelijking die het kenniscentrum maakte, blijkt dat in sommige pakjes omgerekend wel vijf klontjes suiker zitten.