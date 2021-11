Linzen zijn lekker en een handige vleesvervanger, maar hierdoor zijn ze ook heel gezond

Koken & EtenLinzen vind je in de Turkse, Marokkaanse en Indiase keuken, maar inmiddels gebruiken ook veel Nederlanders ze graag. In de soep bijvoorbeeld. Maar wat is er nou eigenlijk zo gezond aan deze schijfvormige mini-peulvrucht?

Linzen staan niet voor niets in de Schijf van Vijf. Patricia Schutte, woordvoerder van het Voedingscentrum, legt uit waarom het goed is om linzen te eten. ,,Peulvruchten zijn onder andere goed voor je gezondheid omdat ze het LDL-cholesterol (het slechte cholesterol. Hoe lager dit is, hoe beter, red.) verlagen, dat helpt je bloedvaten gezond te houden.”



Peulvruchten zijn zaden of de zaden met hun omhulsel. Naast linzen vallen onder peulvruchten de bruine, witte en zwarte bonen, kapucijners, kievitsbonen (borlotti), limabonen, kikkererwten, spliterwten, kidneybonen, lupinebonen en sojabonen, aldus Schutte.

De smaak van linzen verschilt per soort

Ook Isabel Boerdam, foodspecialist en bekend van haar foodblog De Hippe Vegetariër, weet het een en ander over linzen. ,,Wereldwijd is een groei in handel in linzen te zien. Nederland voert jaarlijks 7000 ton linzen door naar het buitenland en dan vooral naar landen binnen Europa. De grootste exporteur is Australië.”

,,De smaak verschilt per kleur”, vertelt Boerdam. We kennen rode, oranje, groene, bruine en zelfs zwarte linzen. De rode en oranje zijn populair vanwege hun vrij notige smaak. Groene en bruine zijn steviger en wat meer aards dan de anderen. Zwarte linzen zien we nog niet veel. Ze worden gezien als de kaviaar onder de linzensoorten, deze linze is rijk en aards van smaak.”

Linzen als vleesvervanger

,,Net als andere peulvruchten zijn linzen gezond en kunnen ze als vleesvervanger worden gebruikt”, zegt Schutte. Boerdam kan dit beamen. ,,In Nederland worden linzen steeds populairder door de verschuiving naar meer plantaardig eten. Linzen kunnen goed door als vleesvervanger door de goede hoeveelheid eiwit, ijzer en B-vitamines. Ze bevatten 21 gram eiwit per 100 gram bij het gedroogde product, dit is in vergelijking tot een reguliere vleesvervanger meer of vergelijkbaar.”

,,Linzen kennen ook goede voedingswaardes, dus ook in de trend van gezond en voedzaam eten passen linzen perfect”, gaat Boerdam verder. ,,Ze bevatten ook veel vezels. Wekelijks peulvruchten eten, bijvoorbeeld linzen, is dus goed voor de gezondheid.”

Niet voor iedereen zijn linzen goed. ,,Als je overgevoelig bent voor peulvruchten kun je beter geen linzen eten", aldus Schutte. ,,Die overgevoeligheid voor peulvruchten wordt ook wel favisme genoemd en komt door een tekort aan een enzym in het lichaam. De peulvruchten kunnen daardoor niet goed worden afgebroken en hierdoor kun je last krijgen van ernstige bloedarmoede.”

Omdat peulvruchten vaak nikkel bevatten, kun je linzen ook beter vermijden als je daar allergisch voor bent. ,,Peulvruchten kunnen verder ook winderigheid bevorderen en daarom is het beter om kleine hoeveelheden te nemen of peulvruchten te vermijden als je darmklachten hebt”, aldus Schutte.

Koken met veelzijdige linzen

Met linzen kan je alle kanten op in de keuken. ,,Met linzen kun je bijvoorbeeld je eigen burgers maken”, zegt Boerdam, die het recept hiervan op haar site deelt. ,,Maar naast zelf hamburgers maken kunnen linzen ook worden verwerkt in salades of pasta.” Linzen kunnen volgens haar ook goed gecombineerd worden met andere groenten en granen. ,,Linzen zijn bijvoorbeeld lekker met prei en doperwten, of met paddenstoelen, of met zoete aardappel en noten. Ze kunnen ook goed body geven aan een saus of een salade verrijken.” Op de site van het Voedingscentrum staan tips over hoe je kunt koken met linzen en andere peulvruchten.

