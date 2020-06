Lipbalsem van afgekeurd voedsel: cosmeticasector ontdekt voeding als bron van schoonheid

Als het om duurzaamheid gaat, denken we meteen aan plastic. Aan verpakkingsvrije producten en gênante momenten wanneer we die in een veel te kleine schoudertas willen proppen. Klinkt herkenbaar, want we doen massaal ons best om de plastic-soep in te perken. Maar volgens het VN-klimaatpanel hebben we een nog groter milieuprobleem. Niet plastic is de grootste uitdaging, wel voedselverspilling.