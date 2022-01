Lisa (28) wil mensen helpen met gratis boodschappen, maar buurt moet haar kastje nog ontdekken

Koken & Eten Wakker Dier: Dit is het meest verhullen­de woord van gruwelijk­he­den in de visindu­strie

Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier heeft het woord ‘strippen’ gekozen als ‘eufemisme van het afgelopen jaar’. Het gaat om het opensnijden van levende vis in de visindustrie. Met de verkiezing wil Wakker Dier helderheid scheppen over ‘mooie praatjes’ in de dierensector.

12 januari