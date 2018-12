LIVE: Krijgen onze 9 toprestaurants een ster erbij of gaat er eentje af?

Wetenschap­pers: we leven in een kippencul­tuur

11:00 Lang verloren gegane culturen worden dikwijls herkend en vernoemd naar de goederen die ze achterlaten. Zo was er een touwbekercultuur en een badencultuur. Als onze cultuur ooit zo’n naam krijgt, is het misschien wel de ‘kippencultuur’. Dat stellen onderzoekers aan de University of Leicester.