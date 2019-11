Lubach hekelt misstanden slachterijen, kijkers geraakt: ‘Leed niet meer goed te praten’

Koken & etenCabaretier Arjen Lubach heeft gisteravond in Zondag met Lubach een gevoelige snaar geraakt met zijn verhaal over de misstanden bij slachterijen. Hij toonde schokkende beelden en stak de draak met het ontoereikende toezicht. ‘Heel belangrijk om dit te tonen.’

Aan alles komt een eind, zelfs aan het bekende, elf minuten durende nummer Paradise by the Dashboard Light en misschien zelfs wel aan de musical Soldaat van Oranje, grapte Arjen Lubach gisteren in zijn tv-programma, gezien door 1,2 miljoen kijkers.



Terwijl het publiek in de studio lachte, sloeg Lubach zijn kijkers om de oren met de mededeling dat dit ook geldt voor het leven van de 1,7 miljoen dieren die dagelijks worden geslacht. De boodschap: zelfs bij de goede slachterijen gaat er het heftig aan toe.

Volledig scherm Lubach toont hoe varkentjes in heet water belanden in slachterijen © Beeld uit de uitzending.

Dat het levenseinde van Knorrie en zijn vrienden niet zo fijn is, bleek wel uit de beelden die Lubach toonde. Daarop waren zijn redactieleden te zien, die op hun beurt beelden bekeken van varkens die vergast werden. De vrouwen slaakten kreten van afschuw toen ze zagen wat er met de beesten gebeurde. Later in de uitzending zagen de kijkers wat de vrouwen zagen: biggen die piepend onderuitgingen in een metalen box.

En dit waren nota bene beelden een ‘goed bedrijf’, benadrukte Lubach. Vion maakte zelf een video van het ‘diervriendelijke proces’ dat het bedrijf hanteert. Maar het gaat in de sector ook vaak mis, bleek uit eerder onderzoek. Een van de problemen is: de toezichthouder NVWA zoekt al tijden dierenartsen die slachterijen willen controleren. En die zijn er niet. Al maanden staan vacatures voor die functie open. Logisch, vindt Lubach. Want welke dierenarts wil nou in een slachterij werken. Die gaat acuut de koe reanimeren die ligt te sterven.

Bovendien knijpen controleurs van de autoriteit soms een oogje toe terwijl ze eigenlijk zouden moeten ingrijpen. Ze geven bijvoorbeeld aan bedrijven door wanneer ze controles kunnen verwachten. Zulke artsen kunnen niet blijven, aldus landbouwminister Carola Schouten. Maar als je geen vervangers voor de rotte appels kunt vinden, dan houdt het op, concludeert Lubach. Het is alsof je een spits hebt die alleen scoort in eigen doel, maar je hebt geen wissels.

RTL Nieuws meldde onlangs ook nog dat het regelmatig misgaat met het slachten: als slagers per ongeluk in de ingewanden snijden, dan kunnen poepbacteriën zich gemakkelijk verspreiden.

‘Scherp en pijnlijk’

Talloze kijkers, onder wie vegetariërs, tonen zich blij met de uitzending. ‘Steeds weer schaam ik me – en raakt het me erg – dat wij zó barbaars omgaan met levende wezens en massaal onze ogen sluiten voor al dit leed en vervuiling van deze industrie!’ reageert vegetariër Sonia Festetics de Tolna op het bericht dat auteur Rutger Bregman (bekend van de discussie over het basisinkomen) plaatste over Lubachs betoog. ‘Ik heb ervoor gekozen om dit leed niet meer goed te praten’, aldus Festitics de Tolna.

Het bericht van Bregman werd honderden keren gedeeld en ruim 1200 keer geliket. ‘Precies zo scherp en pijnlijk als het kokende water voor de krijsende biggen’, aldus Helga Jansma, die ook reageert. ‘Hopelijk helpt het tot bewustzijn van de waarheid over de vleesindustrie.’ Ook de Nederlandse Vereniging voor Veganisme deelde het fragment uit de uitzending. ‘Heel belangrijk om te tonen’, reageert Simone Valkenet. Hier moet echt meer aandacht voor komen, vindt zij.

Geweldig dat Lubach dit naar buiten brengt, vindt ook Bianca Hemminga. ‘Eindelijk iemand met lef!’ schrijft ze op haar Facebookpagina. ,,Het is ook de hoogste tijd dat mensen zien hoe hun karbonaadje tot stand komt... namelijk gruwelijk.’

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wil desgevraagd niet reageren op de uitzending.

De hele uitzending is hieronder te zien: