Luxe borrelplanken getest: ‘In je eentje eet je zo een plank leeg’

‘Borrelen is leven.’’ De ogen van culinaire duizendpoot Susan Aretz twinkelen terwijl ze bubbels inschenkt aan haar meterslange keukentafel in Leiden. ,,Gezellig samen zijn met familie en vrienden, met lekker eten en drinken. Wat wil een mens nog meer?’’



De auteur van het kookboek Borreltijd heeft het woord ‘borrelen’ naar een nieuwe dimensie gebracht. Ondanks haar eveneens meterslange keuken denkt ze er niet aan om een zoveel- gangendiner te koken met kerst. ,,Dan borrelen we gewoon drie dagen achter elkaar.’’ Voor een avondvullend borrelmaal serveert ze er wat extra soep, groente en vers brood bij.