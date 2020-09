Maaltijdbezorgers van Deliveroo houden ogen open voor vermiste kinderen

Elk jaar raken zo’n 40.000 mensen vermist, van wie de helft kinderen. Zonder het te beseffen, hebben mensen vaak relevante informatie of tips over onopgeloste zaken. Daarom rijden de bezorgers de hele maand september rond met vermissingsposters op hun bezorgtassen om aandacht te vragen voor vier zogenaamde ‘cold cases’.



Van de meer dan duizend keer dat het Amber Alert-systeem is ingezet, resulteerde 94 procent in een succesvolle afloop. In geval van een Amber Alert wordt gevreesd voor het leven van de vermiste. Bij een Vermist Kind Alert, dat door de politie online wordt gezet op de landelijke website politie.nl, is dat niet zo.



,,We hopen dat deze postercampagne zorgt voor een doorbraak’’, zegt Izanne de Wit, teamleider bij het Landelijk Bureau Vermiste Personen van de politie. ,,Niet weten waar je geliefde is en wanneer hij of zij weer naar huis komt, is voor achterblijvers het moeilijkste.’’