Mag je een glas water een nacht laten staan en nog opdrinken?

Koken & EtenLaat jij ook regelmatig een glas water staan op je salontafel of nachtkastje? Dan heb je ongetwijfeld gemerkt dat de smaak van het water anders is wanneer je er de dag erna van drinkt. Hoe komt dat? En is het gezond om het glas dan nog leeg te drinken?

Een glas water op je nachtkastje laten staan: het kan handig zijn om je droge keel ‘s nachts te smeren. Maar is water zo lang laten staan wel een goed idee voor je gezondheid? Het is vooral belangrijk om te weten dat het water in ons land van heel goede kwaliteit is, vertelt bio-ingenieur Nico Boon. Dat geldt zowel voor flessenwater als voor kraanwater.

Microbioloog Rijkelt Beumer vindt dat we ons niet te veel zorgen moeten maken. ,,In leidingen en waterbassins waar ons water wordt opgeslagen staat het ook stil.”

Het water is erg biostabiel en bevat bovendien miljoenen goede bacteriën, volgens Boon. ,,Ze maken ons dus niet ziek en slechte bacteriën krijgen door al die biostabiliteit amper de kans zich te vormen.” Daardoor kan het dus geen kwaad als je bijvoorbeeld een glas water een tijdje laat staan, of een nacht. ,,Het is niet dat er plotseling slechte bacteriën in het water gaan zitten.”

Biostabiliteit is volgens Beumer ‘een prachtig woord’ om aan te geven dat micro-organismen niet zo makkelijk kunnen groeien in schoon water. ,,De oorzaak daarvan is dat er weinig voedingsstoffen in schoon water aanwezig zijn. In leidingwater zal je in Nederland dan ook geen miljoenen bacteriën per milliliter zien. Wel als je in bad zit. Dan komen veel vriendjes die op je huid leven in het badwater. Dat zijn er misschien wel miljoenen per milliliter.”

Over dat aantal bacteriën zegt de microbioloog: ,,Meestal wordt het aantal bacteriën in een product - het kiemgetal - uitgedrukt als het aantal kolonievormende eenheden (ook wel kve genoemd) per gram of milliliter", vult Beumer aan. ,,Voor water, bij een tappunt, is dat in Nederland minder dan 100 kve/ml. In 10 liter water heb je dan pas 1 miljoen bacteriën.

Quote Die smaakveran­de­ring die je meent te proeven, zit niet in je hoofd Nico Boon, bio-ingenieur

De smaakverandering die je meent te proeven, zit niet in je hoofd. ,,Water kan wel degelijk van smaak veranderen door het een nachtje in een glas te laten staan. Dat komt omdat de chemie van het water ondertussen kan veranderen.”

Ook wie na een paar dagen een uit het oog verloren drinkbus aan de lippen zet, merkt waarschijnlijk een geur- of smaakverschil op. Hoe komt dat dan? ,,Dat is een ander verhaal”, zegt Boon. Als je uit een drinkfles drinkt, komt je speeksel terecht in het water. Dat kan in dit geval zorgen voor de groei van slechte bacteriën. Maar zoiets is nogmaals erg uitzonderlijk.”

Quote Dat de smaak in een glas water binnen 12 uur van smaak verandert door de invloed van koolstofdi­oxi­de uit de lucht, betwijfel ik Rijkelt Beumer, microbioloog

Als je een glas water een nacht laat staan dan zullen de daarin aanwezige bacteriën niet snel groeien, zegt ook Beumer. ,,Ik denk nog niet eens één deling. Maar als je het glas elke dag bijvult, zonder het glas schoon te maken en er ’s nachts weer uit drinkt wel. Dan komt er steeds een beetje spuug bij het water.”

Wat is viezer, een glas op je nachtkastje of de waterbak van de hond?

Dan kunnen bacteriën gaan groeien. ,,Jaren geleden heb ik het huis van een journalist bemonsterd op aanwezige bacteriën. Hij schreef een boek over alle levende wezens in zijn huis. Het glas water op zijn nachtkastje was van binnen helemaal glibberig. Daar zat een biofilm van micro-organismen. En ja en ik vond miljoenen bacteriën per milliliter. De hondenbak met water werd elke dag ververst: minder dan 100 ml bacteriën per ml.”

En die smaak? ,,Veel bacteriën in water kunnen de smaak veranderen", zegt Beumer. ,,Dat de smaak in een glas water binnen 12 uur van smaak verandert door de invloed van koolstofdioxide uit de lucht, betwijfel ik. Ik denk dat het eerder door het temperatuurverschil komt. Water direct uit de kraan is lekker fris, als het een nacht in een glas staat, krijgt het de kamertemperatuur."

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Waarom is kraanwater schoner dan water uit de supermarkt? Dat zie je in deze video van de Universiteit van Nederland:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.