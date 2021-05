Mama verrassen op Moederdag? Zo maak je van je supermarkttoetje een echt sterrendessert

By Chiel in Zutphen laat bijgerech­ten stralen, maar aan de hoofdge­rech­ten mag nog wat gesleuteld worden

30 april In juli 2018 opende By Chiel zijn deuren. De belofte van seizoens- en huisgemaakte producten, passie en een ambachtelijke Franse basis triggert me. Wanneer ik de (thuis)menukaart bekijk word ik helemaal nieuwsgierig. Hoe kunnen deze thuisgerechten worden bereid zonder in te leveren op de kwaliteit?