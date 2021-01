Marktplaats dwarsboomt handel in materiaal bezorgdiensten voor omzeilen avondklok

De eerste advertenties dateren van gisteravond. Het meest worden jassen van Thuisbezorgd.nl aangeboden. ‘Niemand is het eens met een avondklok toch?! Gelukkig heb ik een oplossing voor iedereen die de avondklok wil vermijden: bestel zo'n mooie jas’ schrijft aanbieder Elnour uit Groningen bij zijn advertentie waarin Thuisbezorgd-jassen in alle maten worden aangeboden voor 25 euro.



‘Geen zin om 20:00 thuis te zitten door de avondklok. Kopen!’, schrijft een aanbieder uit Vlaardingen bij een ‘avondklok proof’ jas van dezelfde bezorgdienst. Boeba uit Rotterdam biedt vanaf 80 euro zelfs een jas én broek van de maaltijdleverancier aan; ‘perfect voor de avondklok’. Lex uit IJmuiden was tot nu toe de duurste. Hij vroeg 200 euro en had vier bieders waarvan eentje 160 euro wilde betalen, maar zijn advertentie is inmiddels verdwenen. Hetzelfde geldt voor de jas van Thuisbezorgd die Finn uit Bussum aanbood met ‘wil jij lekker feesten en chillen met je maatjes maar kan dat niet door die verdomde avondklok? Geen stress met deze mooie jas'.