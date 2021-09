Martijn, Robert en Marcel ontdekken gat in de markt met bijzonder Belgisch bier

OVER DE TONG Het is een eetbeleve­nis bij Sizzles at the Park, maar er moeten nog wel wat puntjes op de i worden gezet

26 augustus Bijna een jaar geleden verhuisde Sizzles, nu Sizzles at the Park vanwege de ligging vlak bij het Oranjepark, van de Koninginnelaan naar een prachtig pand aan de Kerklaan in Apeldoorn. Het motto is er sip, dine & chill. Alles is dan ook ingericht om gasten deze belevenis te geven vanaf het ontbijt tot de lunch, tot cocktails en bites op de zondagmiddag, meetings, private dining, een 10-gangen Japanse, Peruaanse experience, tot aan het uitbuiken na het diner toe.