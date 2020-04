McDonald’s in coronatijden: ‘statische werkwijze’, dus aangepast menu

Het menu is aangepast om aan de veiligheidsregels van het personeel te kunnen voldoen. Niet getreurd: alle klassiekers staan erop, zoals de Big Mac en de Quarter Pounder. Maar er zijn tijdelijk geen ‘speciale’ burgers, zoals de Maestro Angus Beef. Ook staan de Caesar of Niçoise maaltijdsalade, iced frappés en de McWrap tijdelijk niet op het menu. Er is wel gedacht aan vegetariërs of mensen die de voorkeur hebben voor glutenvrij.

,,We volgen vanzelfsprekend de strenge Nederlandse richtlijnen van de overheid laat woordvoerster Eunice Koekkoek van McDonald’s Nederland weten. ,,Hierbij staan de gezondheid en veiligheid van gasten en onze medewerkers centraal. Zo werken we alleen met collega’s die vrij zijn van milde klachten en geen huisgenoot met koorts hebben.’’

Strenge richtlijnen

Door de richtlijnen vanuit de overheid en de strenge procedures vanuit McDonald’s zelf, kan volgens Koekkoek contactloze McDrive, McDelivery en Take out mogelijk worden gemaakt. ,,Onze medewerkers dragen handschoenen bij het aannemen van de betaling en bij het overhandigen van de bestellingen’’, legt Koekkoek uit. ,,Betalen met pin of contactloos gaat via een aanreikstok en de bestellingen worden bij raam 2 op een afzettableau neergezet.’’

De parkeerterreinen van McDonald’s zijn tijdens de coronacrisis wel gesloten.

Volledig scherm Uiteraard staat friet nog steeds op het menu. © ANP XTRA

Aangepaste werkwijze

De werkwijze in de restaurants is volgens de woordvoerster ‘drastisch aangepast’ naar veilig contactloos samenwerken. ,,Dit betekent dat we de opstelling in de keuken flink hebben aangepast, waardoor er minder medewerkers kunnen zijn en zij beter afstand kunnen houden tot elkaar. De dynamische werkwijze is aangepast naar een statische werkwijze per zone, die duidelijk in de keuken is aangegeven.’’ Als gevolg van deze aanpassingen kan McDonald’s tijdelijk bepaalde producten niet aanbieden.

Minimale aanpassingen Burger King

Esther van der Graaf, marketing manager van Burger King Nederland stelt dat Burger King niet zo ver gaat in haar aanpassingen als McDonald’s. ,,We bekijken per locatie wat wel en niet kan.’’ Volgens Van der Graaf is de helft van de restaurants open voor afhaal en bezorging. ,,Maar dat is wel minder dan wat we gewend zijn.’’

,,In de keuken wordt anders gewerkt en daardoor is de service wat langzamer dan normaal’’, zegt Van der Graaf. ,,We proberen optimaal te werken in de keuken, we kijken welke producten we hiermee zo goed mogelijk kunnen verkopen.’’ Volgens Van der Graaf zijn de aanpassingen in het assortiment niet heel groot. ,,We geven advies per franchise, maar het zijn geen rigoureuze aanpassingen.’’