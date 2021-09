McDonald's komt tijdelijk met burger van planten

De McPlant heeft in Nederland niet het keurmerk vegetarisch of veganistisch. ,,Het is niet veganistisch omdat er cheddar smeltkaas op de burger zit”, legt een woordvoerder van McDonald’s uit. ,,De burger zelf is volledig plantaardig, maar door de bereiding, waarbij die in contact kan komen met rundvlees, is een vegetarisch keurmerk ook niet mogelijk.”