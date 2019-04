Meer dan 24.000 kilo hertenvlees uit Oostvaardersplassen verkocht

In januari lukte dat het best. In die maand werden 825 dieren geschoten. Ter vergelijking: in december waren het er 97, in februari 432 en in maart 391.



Door de natuurlijke aanwas breidt het aantal herten zich komende maanden weer uit. Dat betekent dat de jagers vanaf 1 september weer op pad kunnen. Het tellen van de dieren is van groot belang. ,,Dat kunnen we in oktober pas gaan doen’’, aldus Bijl. ,,We doen dat vanuit de lucht en de jonge herten zijn moeilijk te zien als ze nog klein zijn.’’ Tijdens die helikoptervlucht tellen de natuurbeheerders ook in het gebied aanwezige heckrunderen en konikpaarden.



De slager die de verwerking deed is zeer tevreden over de hoge kwaliteit van het vlees. ,,We zijn heel positief’’, aldus Thomas van Meel, directeur van Pieter van Meel Groothandel in Wild en Gevogelte. ,,Je kon zien dat de dieren gezond waren. Het vlees was goed ontwikkeld, er zat vet op; dat zegt iets over de goede manier van beheren.’’