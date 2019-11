Meer samenhang maakt van restaurant Silver in Lelystad goud

Mijn tafelgast, Jeroen Idzinga, is op het laatste moment ingevlogen als invaller. Hij werkte voorheen onder andere bij De Havixhorst en was jarenlang gastheer en sommelier bij De Echoput, waar ook mijn andere vaste tafelgast Theus de Kok lang werkte. We hebben allebei de website en menu online bekeken, maar kennen het restaurant niet. Het wordt door Lekker tot een van de weinige culinaire pareltjes in Flevoland bestempeld, dus dat schept verwachtingen. Als we langsrijden op zoek naar een parkeerplek zien we witgedekte tafels in een niet heel vol restaurant deze zaterdag.