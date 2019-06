Melk is goed voor elk... of toch niet?

Het is vandaag Wereldmelkdag. Deze feestdag is in het leven geroepen door de wereldwijde voedselorganisatie FAO om te ‘vieren welke rol melk heeft gespeeld in onze ontwikkeling’. De meningen over hoe gezond melk voor je is, zijn verdeeld. Niet iedereen gelooft in ‘de witte motor’.

Melk is onderdeel van een gezond voedingspatroon, dat willen de initiatiefnemers van Wereldmelkdag duidelijk maken. Niet iedereen is fan van de zogenoemde ‘witte motor’. ,,Het hoort niet dat we melk drinken van een ander dier, een mens is geen koe", zegt vruchtbaarheidscoach Eva van Zeeland die orthomoleculaire geneeskunde heeft gestudeerd. Zij is kritisch op de uitingen van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO). Spreuken als ‘melk is goed voor elk’ en ‘melk zorgt voor sterke botten’ zijn niet aan haar besteed.

Negatieve invloed

Dat melk goed is voor je botten is iets dat je misschien als kind al mee krijgt. De calcium in melk zou je botten versterken. Melk bevat veel calcium en eiwit. Deze voedingsstoffen zijn van belang voor een goede opbouw en onderhoud van botten, vindt de NZO. Van Zeeland zegt dat de verhouding calcium en fosfor in je voeding ervoor kan zorgen dat er juist botontkalking kan ontstaan: ,,Als onze fosforinname hoger is dan onze calciuminname, dan heeft dat een negatieve invloed op onze botmassa.” ,,In melk en melkproducten zit gemiddeld 104 mg fosfor per 100 g of 100 ml. De Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA) heeft geconcludeerd dat volwassenen 3.000 mg fosfor per dag goed kunnen verdragen. Je zou dus ongeveer bijna 3 liter melk per dag moeten drinken voordat je aan die hoeveelheid fosfor komt. Melk drinken levert in normale hoeveelheden en bij een normale gezondheidstoestand geen problemen op", aldus Lolkje de Vries van het Voedingscentrum.

Hormonen

Quote Melk kan door hormonen van de koe voor ons hormoonver­sto­rend werken Eva van Zeeland Een ander negatief effect dat Van Zeeland noemt, is dat de koeienhormonen in melk het evenwicht in je lichaam kunnen verstoren: ,,Melk kan door hormonen van de koe voor ons hormoonverstorend werken, en dat kan zorgen voor huidklachten of het moeilijker maken om zwanger te worden. Als je last hebt van deze problemen is er dus ook een kans dat je het natuurlijk kan verhelpen door minder zuivel te eten.” Het Voedingscentrum weerspreekt deze kritiek: In melk komen van nature hormonen voor, omdat het afkomstig is van een dier. De hormonen die van nature voorkomen in dierlijke producten hebben geen effecten op de gezondheid. Alleen een teveel van hormonen kan schadelijk zijn voor onder andere de hormoonhuishouding. In de Europese Unie hebben wij strenge regels om dit te voorkomen, er mogen geen hormonen aan de koe worden gegeven. Buiten de EU kan het mogelijk zijn dat er wel hormonen zijn toegevoegd.

Ik ben toch geen koe

,,Zuivel is een hele belangrijke bron voor verschillende belangrijke stoffen, zoals vitamine B12, calcium en eiwitten. Daarom is melk zo gezond, je krijgt veel tegelijk binnen”, laat Jolande Valkenburg van de NZO weten. Ook Het Voedingscentrum raadt om die reden aan twee of drie porties melk te drinken per dag: ,,Je kan de stoffen ook via andere producten binnen krijgen, maar je moet dan zoveel eten om dezelfde hoeveelheid binnen te krijgen, dat zuivel gebruiken gewoon een makkelijkere optie is", aldus Lolkje de Vries van het Voedingscentrum.



Uitspraken als ‘ik ben toch geen koe’ snapt woordvoerder van het Voedingcentrum wel: ,,Als mensen om die reden geen koemelk willen drinken, hoeft dat ook helemaal niet. Zij kunnen dit ook vervangen door plantaardige melk. Dan raad ik wel aan even te kijken of die vervanging ook genoeg eiwitten, vitamine B12 en calcium bevat. Dat zijn de stoffen die melk zo gezond maakt.”